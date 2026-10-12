Mirė Kauno valstybinio lėlių teatro legenda

„Su giliu liūdesiu pranešame, kad eidamas 92-uosius mus paliko Kauno valstybinio lėlių teatro legenda – aktorius, režisierius, ilgametis meno vadovas Algimantas Stankevičius (1935–2026)“, – pirmadienį paskelbė teatras.
Daugiau nei pusę amžiaus Maestro gyvenimas buvo neatsiejamas nuo lėlių teatro. Anot teatro atstovų, jo kurti vaidmenys ir režisuoti spektakliai lydėjo ne vieną žiūrovų kartą, o išmintis, jautrumas ir meilė teatrui liko jo artimųjų, kolegų ir visos teatro bendruomenės širdyse.
„Kelias į žiūrovą yra emocijos“, – sakė A. Stankevičius.
„Šiandien tos emocijos – liūdesys, dėkingumas ir begalinė pagarba. Maestro, scenos uždanga nusileido, bet Jūsų pasakotos istorijos lieka gyventi lėlėse, spektakliuose ir mūsų atmintyje. Nuoširdžiai užjaučiame šeimą, artimuosius ir visus pažinojusius A. Stankevičių. Informacija apie atsisveikinimą ir laidotuves bus patikslinta artimiausiu metu“, – feisbuke skelbė teatras.
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