Muzikiniam teatrui ir toliau vadovaus Benjaminas Želvys

Ekspertų komisija vienbalsiai įvertino dabartinio Kauno valstybinio muzikinio teatro vadovo planuojamas naujas kūrybines idėjas.
„Džiaugiamės, kad didelį lankomumą turintis teatras ir jo vadovas demonstruoja dar didesnes ambicijas – numato stiprinti bendradarbiavimą su užsienio kultūros organizacijomis, plėtoti iniciatyvas su jaunaisiais menininkais. Plečiasi repertuaro įvairovė, atsiranda naujų kūrybinių idėjų, o kartu su ilgamečiu vadovu išlieka ir stabilumas, kuris šiandien yra didelė vertybė“, – teigė kultūros viceministrė Edita Klaunauskaitė.
B. Želvys darbą Kauno valstybiniame muzikiniame pradėjo 1985 m., o nuo 2005 m. eina šio teatro vadovo pareigas. Jis yra baigęs Lietuvos valstybinę konservatoriją (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija). Kauno valstybiniame muzikiniame teatre yra sukūręs beveik tris dešimtis vaidmenų operose, operetėse, miuzikluose.
2005 m. Kauno miesto taryba B. Želvį apdovanojo III laipsnio Santakos garbės ženklu už nuopelnus Kauno miestui. 2007 m. už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo tvirtinimą pasaulyje solistas apdovanotas valstybės ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu, o 2011 m. apdovanotas Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės padėkos raštu ir Lietuvos Respublikos Seimo medaliu už nuopelnus rengiant kasmetinį tarptautinį muzikos festivalį „Operetė Kauno pilyje“.
Konkursą laimėjusio asmens tinkamumas eiti pareigas dar bus patikrintas teisėsaugos institucijų, kaip numatyta teisės aktuose. Teatro vadovo kadencijos trukmė – penkeri metai.
