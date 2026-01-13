„Litgrid“ vadovu paskirtas Andrius Šemeškevičius

Jis pareigas pradės eiti nuo vasario 23 dienos, antradienį pranešė įmonė.
BNS, remdamasi šaltiniais, pirmadienį skelbė, kad A. Šemeškevičius laimėjo „Litgrid“ vadovo konkursą, nurungęs 45 kandidatus, įskaitant ir dabartinį įmonės vadovą Roką Masiulį, įmonei vadovavusį nuo 2021 metų vasario.
„Dirbdamas technologijų sektoriuje buvau atsakingas ir už energetikos sritį, didelio masto infrastruktūrinius projektus, informacinių technologijų bei kibernetinio saugumo sprendimus. Šią patirtį sieksiu kryptingai panaudoti stiprinant Lietuvos elektros energijos perdavimo sistemos atsparumą, užtikrinant patikimą veikimą, vystant lankstumo paslaugų rinką ir kuriant pažangią, efektyvią, į klientą orientuotą organizaciją“, – pranešime sakė vasarį 50-metį švęsiantis A. Šemeškevičius.
Būsimasis „Litgrid“ vadovas kai kurių BNS šaltinių apibūdinamas kaip valstybiškai mąstantis žmogus, „su didžiulėm smegenim ir tyra sąžine“.
„Strateginės bendrovės vadovu pasirinktas profesionalas, turintis patirties tiek didelio masto infrastruktūrinių projektų įgyvendinime, tiek skaitmeninių technologijų ir kibernetinio saugumo srityse“, – pranešime sakė „Litgrid“ valdybos pirmininkas Tomas Varneckas.
Pasak jo, grupės strategijoje iki 2035 metų keliami nauji ambicingi tikslai, o įgyvendinant šį etapą „Litgrid“ tenka itin svarbus vaidmuo: „Po sinchronizavimo su kontinentinės Europos tinklais išlaikome ir stipriname dėmesį šalies energetikos sistemos atsparumo, saugumo ir lankstumo bei pažangių sprendimų temoms“.
A. Šemeškevičius paskutinius 11 metų dirbo „Telia Lietuvos“ technologijų vadovu. 2023–2024 metais maždaug 10 mėnesių jis dirbo įmonės valdyboje kaip nepriklausomas narys ir buvo atsakingas už technologijų ir skaitmenizacijos sritį.
Inžinerinės informatikos mokslus Vilniaus Gedimino technikos universitete baigęs A. Šemeškevičius taip pat tobulinosi lyderystės ir verslo plėtros programoje Oksfordo universiteto Saïd verslo mokykloje bei Pensilvanijos universiteto Vartono mokyklos vadovų ugdymo programoje.
T. Varneckas anksčiau sakė, kad strateginės svarbos įmonei reikia vadovo, kuris galėtų profesionaliai kuruoti energetikos sistemos atsparumo ir lankstumo stiprinimo projektus.
R. Masiulis „Litgrid“ pradėjo vadovauti 2021 metų pradžioje, kai energetikos ministru buvo konservatorius Dainius Kreivys. Per tą laiką įmonė įgyvendino strategiškai svarbų elektros tinklų sinchronizavimo su Europa projektą, pradėjo antros jungties su Lenkija „Harmony Link“ statybos projektą, dėjo pastangų apsaugoti energetikos infrastruktūrą, prie tinklų prijungė daugiau vėjo ir saulės parkų.
R. Masiulis 2019-ųjų vasarą neteko „valstiečių“ Vyriausybės susisiekimo ministro posto, 2014-2016 metais jis dirbo energetikos ministru, iki 2014-ųjų rudens vadovavo „Klaipėdos naftai“ – jam vadovaujant buvo įgyvendintas strateginis valstybei Klaipėdos SGD terminalo projektas.
Valstybės valdomų bendrovių vadovai pareigas gali eiti dvi kadencijas, viena trunka penkerius metus.
Energetikos ministerijos valdoma „Epso-G“ turi 97,5 proc. „Litgrid“ akcijų. Ministerija pagal naują koalicijos sutartį atiteko socialdemokratams, jai vadovauja nepartinis Žygimantas Vaičiūnas.
