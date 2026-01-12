Šaltiniai: „Litgrid“ vadovo konkursą laimėjo Andrius Šemeškevičius iš „Telia“

Tai BNS patvirtino trys nesusiję šaltiniai.
Pats A. Šemeškevičius BNS sakė nekomentuojantis galimo jo paskyrimo.
Jis šiame poste pakeis atrankoje dalyvavusį, bet jos nelaimėjusį Roką Masiulį, kurio penkerių metų kadencija baigsis vasario 22-ąją.
BNS žiniomis, „Litgrid“ valdyba naują vadovą turėtų patvirtinti antradienį.
A. Šemeškevičius „Telia Lietuvos“ technologijų vadovu dirbo nuo 2017-ųjų iki šių metų sausio 6-osios, kai pasitraukė bendrovei sujungus technologijų ir skaitmeninės transformacijos bei teisės ir personalo padalinius. 2023–2025 metais jis taip pat vadovavo „Telia“ Skaitmeninės pažangos centrui, rašoma jos paskyroje socialiniame tinkle „LinkedIn“.
Be to, 2023–2024 metais A. Šemeškevičius apie 10 mėnesių buvo „Litgrid“ valdybos narys.
Pernai spalį BNS rašė, kad į įmonės vadovo postą pretenduoja 46 kandidatai.
„Litgrid“ valdybos pirmininkas Tomas Varneckas anksčiau sakė, kad strateginės svarbos įmonei reikia vadovo, kuris galėtų profesionaliai kuruoti energetikos sistemos atsparumo ir lankstumo stiprinimo projektus.
Kitos „Epso-G“ antrinės įmonės – elektros kaupiklių parkų valdytojos „Energy cells“ vadovas Rimvydas Štilinis, BNS žiniomis, taip pat nelaimėjo naujo vadovo atrankos – jo kadencija baigiasi sausio 21-ąją. Įmonės valdyba naują vadovą taip pat turėtų paskirti šią savaitę.
R. Masiulis „Litgrid“ pradėjo vadovauti 2021 metų pradžioje, kai energetikos ministru buvo konservatorius Dainius Kreivys. Per tą laiką įmonė įgyvendino strategiškai svarbų elektros tinklų sinchronizavimo su Europa projektą, pradėjo antros jungties su Lenkija „Harmony Link“ statybos projektą, dėjo pastangų apsaugoti energetikos infrastruktūrą, prie tinklų prijungė daugiau vėjo ir saulės parkų.
R. Masiulis 2019-ųjų vasarą neteko „valstiečių“ Vyriausybės susisiekimo ministro posto, 2014-2016 metais jis dirbo energetikos ministru, iki 2014-ųjų rudens vadovavo „Klaipėdos naftai“ – jam vadovaujant buvo įgyvendintas strateginis valstybei Klaipėdos SGD terminalo projektas.
Valstybės valdomų bendrovių vadovai pareigas gali eiti dvi kadencijas, viena trunka penkerius metus.
Energetikos ministerijos valdoma „Epso-G“ turi 97,5 proc. „Litgrid“ ir 100 proc. „Energy cells“ akcijų. Ministerija pagal naują koalicijos sutartį atiteko socialdemokratams, jai vadovauja nepartinis Žygimantas Vaičiūnas.
