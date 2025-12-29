VERT dėl „Litgrid“: toks sprendimas padės užtikrinti konkurencingas paslaugų kainas rinkoje

Įmonių sutarties pratęsimui iki kitų metų pabaigos arba kol rinkoje atsiras pakankamai dalyvių, galinčių teikti šias paslaugas tinkamai, laiku ir už pagrįstą kainą, pirmadienį pritarė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), pranešė VERT.
Pasak jos, „Litgrid“, įvertinusi, jog rinkoje nėra pakankamai dalyvių, galinčių užtikrinti šias paslaugas, nusprendė pratęsti sutartį, tačiau ji privalės atlikti tris tarpinius rinkos vertinimus – jei jie parodys, kad pasiūlos pakanka, baterijų bus atsisakyta. Vertinimą bet kuriuo metu galės atlikti ir VERT.
„Sutarties pratęsimas suteikia galimybę „Litgrid“ įsigyti automatinio dažnio balansavimo paslaugas. Kol tokių paslaugų teikėjų rinkoje nėra pakankamai, svarbu ne tik užtikrinti stabilų sistemos darbą, bet ir konkurencingas balansavimo paslaugų kainas rinkoje“, – pranešime teigė VERT pirmininkas Renatas Pocius.
Be to, atnaujinta kainos skaičiavimo formulė: vietoj metinės fiksuotos kainos ji bus skaičiuojama kas mėnesį pagal praėjusio mėnesio vidurkį. Taip siekiama, jog „Energy cells“ tiesiogiai nekonkuruotų su naujais rinkos dalyviais ir nestabdytų jų plėtros ir paslaugų kaina atitiktų rinkos situaciją.
Balansavimo arba izoliuoto sistemos darbo rezervo paslaugų sutartį „Litgrid“ ir „Energy cells“ pasirašė šių metų pradžioje, ji apima visų baterijų naudojimą krizės ar izoliuoto darbo atveju.
Naujausi komentarai