 „Litgrid“: Baltijos šalių elektros rinkoje pradės veikti antroji biržos operatorė

2025-11-19 17:32
ELTOS inf.

Baltijos šalių elektros rinkoje nuo lapkričio 25 d. veiklą pradės antra biržos operatorė „Epex Spot“, trečiadienį pranešė „Litgrid“. 

Anot bendrovės, nauja operatorė atvers kelią konkurencijai, didesniam pasirinkimui ir geresnei paslaugų kokybei didmeninėje elektros energijos rinkoje.

„Epex Spot“ Lietuvos, Latvijos ir Estijos einamosios paros rinkoje pradės veikti įgyvendinus susitarimą dėl daugiau nei vieno paskirtojo elektros rinkos operatoriaus veikimo („Multi-NEMO“). Iki šiol „Nord Pool EMCO“ buvo vienintelis paskirtasis operatorius Baltijos elektros rinkoje.

Skelbiama, kad visose Baltijos šalių kainų zonose ir toliau veiks bendri rinkos principai, susiję su pajėgumų paskirstymu ir perkrovų valdymu.

Tuo metu pagrindinėje elektros rinkoje – kitos paros prekyboje – antroji birža galės pradėti veiklą nuo kitų metų, kai bus įgyvendintas „Multi-NEMO“ susitarimas dėl kitos paros rinkos ir einamosios paros aukcionų sistemos.

„Litgrid“ nurodo, kad „Multi-NEMO“ sistema yra skirta nepertraukiamai prekybai dienos viduje. Ji įgyvendinama laikantis Europos Sąjungos gairių dėl pajėgumų apskaičiavimo ir perkrovų valdymo, skatinant konkurenciją tarp energijos biržų pagrindinėse Europos rinkose bei siekiant sukurti visiškai integruotą ir konkurencingą Europos elektros rinką.

Šiame straipsnyje:
Litgrid
Epex Spot
operatorė
antra operatorė
elektra
elektros tiekimas
elektros gamyba
elektros rinka

