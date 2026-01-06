„Litgrid“ naujiems vėjo parkų ir kaupiklių projektams – dar 1,2 GW galios

Šis sprendimas priimtas įvertinus per pastaruosius tris mėnesius pateiktas paraiškas, iš kurių 19 buvo patvirtintos visa ar daline apimtimi, o vystytojams pasiūlyta pasirašyti ketinimų protokolus.
„Litgrid“ Atsinaujinančių energijos išteklių centro vadovas Ignas Junevičius sako, jog saulės ir vėjo elektrinių įrengtoji galia Lietuvoje jau siekia 5,7 GW, o su vystytojais pasirašyta ketinimų protokolai dėl dar daugiau nei 10 GW elektrinių įrengimo per penkerius metus.
„Sėkmingam šių projektų įgyvendinimui labai svarbios investicijos į kaupimo įrenginius, kurie užtikrins augantį elektros balansavimo paslaugų poreikį ir sumažins didmeninės rinkos kainų svyravimus“, – pranešime teigė I. Junevičius.
Kaupimo įrenginiams rezervuota 1159 megavatų (MW) galia ir 3 tūkst. megavatvalandžių (MhW) talpa, o vėjo elektrinėms – 28 MW galia. Taip baigtas jau dešimtasis prašymų ciklas nuo 2023 metų kovo, kai patvirtinta pasinaudojimo tinklais tvarka, teigiama pranešime.
Šiuo metu pasirašyta ketinimų protokolų dėl 3,3 GW bendros leistinos galios vėjo parkams sausumoje, 3,8 GW – saulės parkams ir 3,8 GW galios (9,1 GWh talpos) kaupikliams.
Be to, Lietuva planuoja įrengti jūros vėjo parką, kurio bendra galia sieks 0,7 GW.
Lietuvoje jau veikiančių saulės ir vėjo elektrinių bendra galia siekia daugiau nei 5,5 GW, o leistina generuoti galia – 4,9 GW ir sudaro daugiau nei 60 proc. viso šalies elektros gamybos pajėgumo.
