Vėjo jėgainių gamybos rekordas mažino elektros kainą: kiek ji pigo

Gruodžio 8–14 dienomis vidutinė didmeninė elektros kaina „Nord Pool“ biržos Lietuvos kainų zonoje sumažėjo nuo 135 iki 74,2 euro už megavatvalandę (MWh).
Pasak „Litgrid“ Rinkos plėtros skyriaus vadovo Deivido Šikšnio, tai lėmė dėl atšilusių orų sumažėjusi elektros paklausa bei išaugusi vėjo gamyba.
„Praėjusią savaitę reikšmingai pasikeitė situacija elektros rinkoje. Atšilus orams ir sumažėjus poreikiui šildytis elektros vartojimas siekė 259 GWh. Paskutinę lapkričio savaitę jis siekė net 286 GWh. Dėl šių priežasčių derinio praėjusią savaitę elektros kainos Lietuvoje sumažėjo beveik per pusę“, – pranešime teigė D. Šikšnys.
Praėjusį ketvirtadienį pagerintas valandinis vėjo jėgainių gamybos rekordas – 1558 MWh. Taip pat beveik dukart – iki 138 gigavatvalandžių (GWh) – išaugo savaitinė jų gamyba, ji buvo didžiausia šiemet.
Elektros suvartojimas praėjusią savaitę mažėjo 5 proc. nuo 271 iki 259 GWh. Vietos elektrinės šalyje užtikrino 75 proc. suvartojimo. Bendrai praėjusią savaitę buvo pagaminta 194 GWh elektros – 48 proc. daugiau, nei prieš savaitę (131 GWh).
34 proc. šalies elektros poreikio buvo importuota. Bendras importo kiekis mažėjo 31 proc. nuo 189 iki 130 GWh. Eksportas augo 91 proc. nuo 16 iki 31 GWh. 77 proc. elektros Lietuva eksportavo į Lenkiją, 20 proc. – į Latviją, 2 proc. – į Švediją.
