ILTE Veiklos plėtros tarnyba turi naują vadovą

Jis taip pat paskirtas banko valdybos nariu, kur dirbs iki jos kadencijos pabaigos – 2027 metų rugsėjo. Naujas pareigas jis pradeda eiti sausio 12 dieną.
„T. Gudaičio ilgametė patirtis valdant investicijas, dirbant su skirtingomis suinteresuotųjų šalių grupėmis ir instituciniais investuotojais bus itin vertinga stiprinant ILTE gebėjimus produktų kūrimo ir lėšų pritraukimo srityse“, – pranešime teigė ILTE stebėtojų tarybos pirmininkė Daina Kleponė.
„Tikiu ILTE kaip modernaus nacionalinio plėtros banko vaidmeniu stiprinant Lietuvos ekonomiką ir kapitalo rinką – plečiant finansavimo galimybes verslui, pritraukiant privačias investicijas ir kuriant ilgalaikę vertę valstybei“, – pranešime teigė T. Gudaitis.
Ekonomikos mokslus bei „Baltic Institute of Corporate Governance“ profesionalaus valdybos nario programą baigęs T. Gudaitis 2006–2025 metais dirbo „Swedbank“ grupėje, o pastaruosius 10 metų vadovavo bendrovei „Swedbank investicijų valdymas“. Be to, jis nuo 2020 metų birželio iki 2025 metų pabaigos buvo Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos (LIPFA) vadovas.
ILTE valdybos pirmininkas ir vadovas yra Dainius Vilčinskas, valdyboje taip pat dirba klientų finansavimo sprendimus kuruojanti Giedrė Gečiauskienė, rizikų ir atitikties vadovas Jonas Kanapeckas, finansų valdymo ir veiklos administravimo sritį koordinuojanti Lina Stragauskienė.
ILTE valdybos narius skiria ir atleidžia stebėtojų taryba, o vienintelė jo akcininkė yra Finansų ministerija.
