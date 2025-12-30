Vilčinskas: ILTE kitąmet atidarys konsultacijų centrą

„Kitais metais startuos ILTE konsultacijų centras, vadinamas „Advisory Hub“, kurio paskirtis bus padėti sutrumpinti terminą nuo idėjos iki projekto įgyvendinimo pradžios“, – antradienį Prezidentūroje žurnalistams sakė D. Vilčinskas.
„Šalia finansavimo matome dar vieną sritį, per kurią galėsime padėti savivaldybėms ir kitoms viešosioms įstaigoms – per konsultavimą. Duoti žinias, kaip jų idėjas paversti projektais, kaip tuos projektus struktūruoti, paruošti finansavimo pritraukimui ir, galiausiai, užtikrinti finansavimo atradimą tiems projektams. (…) Pirma sritis, kur telksime šias savo pastangas bus būtent savivalda“, – tikino ILTE vadovas.
Prezidentui pasirašius konstitucinį įstatymą dėl paprastesnių fiskalinių drausmės taisyklių, nacionalinis plėtros bankas buvo įpareigotas didesnę dalį savo finansavimo nukreipti į regionines savivaldybes. Pasak D. Vilčinsko, įstaiga iki šiol jau finansavo savivaldos poreikius, tačiau kitąmet, kai ILTE paskolas pradės dalinti iš savo kišenės, tai bus daroma didesnėmis apimtimis.
„ILTE ir iki šiol aktyviai finansavo savivaldos poreikius – tiek tiesiogiai savivaldybių, tiek jų valdomų įmonių projektus finansavome. Daugiausia tokius energetinio efektyvumo renovacijas viešųjų pastatų srityje, taip pat aktyviai finansuojame daugiabučių renovacijas, o šiuo metu per visą Lietuvą tam tikslui matome 1 mlrd. eurų poreikį“, – teigė nacionalinio plėtros banko generalinis direktorius.
„Tiesa, kitąmet ILTE pradės teikti finansavimą jau pasinaudojant savo balansų ir pradės veikti kaip tikras bankas, o ne tik kuriant instrumentus bendradarbiaujant su ministerijomis. Viena iš svarbių sričių, kurias aktyviai finansuosime yra savivaldybės ir jų projektai – tiek savivaldai padedant įgyvendinti investicinius projektus, tiek padedant verslams kurtis regionuose ir įvairiose savivaldybėse, kad mažėtų atotrūkis tarp didžiųjų Lietuvos miestų, kur verslo daugiau, ir regionų. Ekonomikos vystymasis turi būti labiau subalansuotas“, – aiškino D. Vilčinskas.
Kaip skelbta, prezidentas Gitanas Nausėda antradienį pasirašė Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo pakeitimo įstatymą kartu su įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais.
Atnaujintas konstitucinis įstatymas dėl fiskalinės drausmės sudaro palankesnes galimybes valstybei, suderinant tai su pasikeitusia Europos Sąjungos (ES) fiskaline valdysena, vienu metu įgyvendinti gynybos ir socialinius prioritetus. Atnaujinimai taip pat suteiks galimybę savivaldybėms daugiau investuoti, jeigu jos skolinsis iš ILTE. Ši nuostata buvo pasiūlyta prezidento dekretu Seimui spalio mėnesį, siekiant mažinti regioninius skirtumus.
Didins įstatinį kapitalą
Finansų ministerija siūlo per kelerius metus padidinti nacionalinio plėtros banko ILTE įstatinį kapitalą dar 412 mln. eurų, kad 2028-ųjų pabaigoje jis siektų 765,44 mln. eurų.
300 mln. eurų būtų skirta iš 2026–2028 metų valstybės biudžeto – po 100 mln. eurų kasmet, o dar 112 mln. eurų – iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (RRF) lėšų, ES Tarybai leidus iš dalies pakeisti planą „Naujos kartos Lietuva“.
Pastarąją injekciją numatoma atlikti 2026 metais, o dalis jos – 78,9 mln. eurų – turės būti skirta strateginėms žaliosioms investicijoms remti.
Ministerija parengė tai numatantį Vyriausybės nutarimo projektą.
Kaip rašė BNS, liepos pabaigoje Vyriausybė jau pritarė ministerijos siūlymui 2025–2027 metais padidinti ILTE įstatinį kapitalą 150 mln. eurų – kasmet po 50 mln. eurų. Pirmoji injekcija atlikta rugsėjį – dabar banko kapitalas siekia 253 mln. eurų.
Vyriausybei priėmus naują ministerijos siūlymą, tai reikštų, kad kitais metais banko kapitalas bus padidintas iš viso 262 mln. eurų, 2027 metais – 150 mln. eurų, o 2028 metais – dar 100 mln. eurų.
Pasak dokumento, padidinus kapitalą 412 mln. eurų ILTE turės užtikrinti tokios pat apimties finansavimą finansiškai atsiperkantiems projektams srityse, kur būtina skatinti plėtrą, tačiau kurioms komerciniai bankai neteikia pakankamo finansavimo.
Be to, 2026–2030 metais bankas šiems projektams turės papildomai pritraukti bent 2,06 mlrd. eurų kitų finansuotojų lėšų.
Seimas gruodį sudarė palankesnes sąlygas stiprinti ILTE finansines galimybes – atleido banką nuo pelno mokesčio bei sudarė sąlygas į jam skirti grįžusias nepanaudotų paskolų, garantijų ar kitų finansinių priemonių lėšas.
Finansų ministro Kristupo Vaitiekūno teigimu, siekiama, jog kitąmet ILTE taptų „paruoštu, pilnai veikiančiu plėtros banku su suformuotu kapitalu“.
Anot jo, nors ILTE turi plėtros banko statusą, įstaiga labiau veikia kaip finansavimo agentūra, todėl Finansų ministerija ir Lietuvos bankas rengia jos plėtros modelį, kuris leis ILTE tapti pilnaverčiu banku, prisiimti rizikų, finansuoti įvairius ekonomikos sektorius.
