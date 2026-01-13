Ekspertai dalyvaus stiprinant ILTE rizikų valdymą

Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas ir ILTE generalinis direktorius Dainius Vilčinskas Liuksemburge antradienį pasirašė tai numatančius memorandumus, pranešė Finansų ministerija.
„Šie memorandumai yra svarbus žingsnis stiprinant ILTE. Tarptautinių institucijų patirtis rizikų valdymo srityje padės mums dar labiau priartėti prie geriausių Europos praktikų, didinti skaidrumą ir užtikrinti, kad valstybės finansiniai instrumentai būtų valdomi atsakingai ir efektyviai“, – pranešime sakė K. Vaitiekūnas.
Numatyta, kad į ILTE stebėtojų tarybos įsteigtą patariamąjį Rizikų valdymo komitetą bus deleguoti EIF ir ESM ekspertai, turintys tarptautinės patirties rizikų valdymo srityje, taip pat bus stiprinama ILTE institucinė struktūra ir rizikų valdymo praktikos.
„Partnerystės su EIF ir ESM mums suteiks galimybę ne tik perimti ilgametę tarptautinių organizacijų patirtį, bet ir sistemingai stiprinti rizikų valdymą, užtikrinant ILTE sprendimų tvarumą ir ilgalaikę vertę Lietuvos ekonomikai“, – sakė D. Vilčinskas.
EIF priklauso Europos investicijų banko grupei, kurios pagrindinė misija – remti smulkųjį ir vidutinį verslą, inovacijas bei ekonomikos augimą Europoje.
ESM yra tarpvyriausybinė organizacija, vienijanti visas euro zonos valstybes ir teikianti finansinę paramą šalims, patiriančioms finansavimo sunkumų.
