Ekspertas: sausio mėnesio sąskaitos už elektrą gali būti didesnės

Pasak Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHMT) meteorologo Gyčio Valaikos, prognozuojama, jog šių metų sausis gali būti 1–2 laipsniais šaltesnis ir iki 10 proc. sausesnis nei 1991–2020 m. daugiametė norma, nors dalis skaičiavimų rodo, kad mėnuo gali būti artimas normalioms klimato sąlygoms.
„Bet kuriuo atveju, bent pirmoji sausio pusė turėtų būti žiemiška“, – pranešime cituojamas G. Valaika.
Jis taip pat pabrėžia, kad sausis yra vienas niūriausių metų mėnesių, kuomet saulė šviečia itin trumpai.
„Saulės spindėjimo trukmė siekia apie 41 valandą. Jei vyrauja šaltesni ir sausesni anticikloniniai orai, saulės gali pasitaikyti daugiau, tačiau žiemą šilti ir saulėti orai yra labai reta kombinacija“, – pažymi meteorologas.
Energetikos bendrovės „Elektrum Lietuva“ komercijos vadovas Mantas Kavaliauskas pabrėžia, kad toliau išliekantys žiemiški orai šį mėnesį gali lemti brangesnę elektrą.
„Kol kas sausio elektros kaina yra didesnė nei gruodžio mėnesio ir viršija 110 eurų už megavatvalandę (MWh). Remiantis šia informacija, manome, kad šios kainos laikysis visą mėnesį ir sausis išliks brangesnis nei gruodis“, – pranešime teigia M. Kavaliauskas.
Jis priduria, kad elektros kainoms reikšmingą įtaką daro saulės elektrinių gamyba, kuri sausio mėnesį yra mažiausia per visus metus, taip pat vartotojų elgsenos pokyčiai.
„Gyventojų elektros vartojimas sausį dažnai išlieka panašus kaip gruodį arba net šiek tiek didesnis. Šaltesnės temperatūros lemia didesnį elektros poreikį šildymui, o dažnesnis buvimas namuose žiemos periodu labiausiai augina elektros suvartojimą“, – teigia bendrovės atstovas.
M. Kavaliauskas pažymi, kad vartotojai, pasirinkę su birža susietus planus, turi galimybę reaguoti į situaciją ir bet kada gali keisti elektros tiekimo planą ar tiekėją.
