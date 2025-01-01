 Elektros kaina nesiliauja kilusi: kas vyksta?

2025-11-25 09:52
ELTOS inf.

Praėjusią savaitę vidutinė didmeninė elektros kaina Lietuvoje šoktelėjo 19 proc. ir siekė 116,32 euro už megavatvalandę (MWh). Latvijoje elektra taip pat brango 19 proc., o Estijoje – 43 proc., arba 112 Eur/MWh, pranešė energetikos bendrovė „Elektrum Lietuva“.

Energetikos ekspertų teigimu, kainų augimą lėmė atšalę orai bei dėl jų išaugęs elektros suvartojimas.

„Baltijos šalyse praėjusios savaitės elektros energijos kainos pokyčius lėmė  atvėsę orai ir išaugęs elektros suvartojimas. Beveik visoje Europoje buvo fiksuojama minimali vėjo jėgainių gamyba ir aukštos importuojamos elektros kainos, tad vidutinė didmeninė elektros kaina augo ir Baltijos šalyse“, – pranešime cituojamas „Elektrum Lietuva“ komercijos vadovas Mantas Kavaliauskas.

Įmonės duomenimis, elektros vartojimas „Nord Pool“ regione augo ir siekė9 709 gigavatvalandes (GWh), taip pat augo ir gamybos apimtys – 10 121 GWh.

Per savaitę elektros vartojimas Baltijos šalyse augo 5 proc. ir siekė 586 GWh. Lietuvoje elektros suvartota 5 proc. daugiau nei  ankstesnę savaitę, iki 264 GWh. Tuo metu Estijoje elektros vartojimas šoktelėjo 9 proc. (iki 176 GWh). Latvijoje elektros vartojimas taip pat augo, bet tik 1 proc. (iki 145 GWh).

Bendros elektros energijos gamybos apimtys Baltijos šalyse, palyginti su praėjusia savaite, ūgtelėjo 12 proc. (iki   366 GWh). Lietuvoje elektros energijos gamyba augo 29 proc. (iki 165 GWh), Estijoje – tik 2 proc. (iki 92 GWh), Latvijoje – 1 proc. (iki 109 GWh).

Per savaitę visos trys Baltijos šalys kartu pagamino 63 proc. joms reikalingos elektros energijos. Lietuvoje pagaminta 63 proc., Latvijoje – 75 proc., Estijoje – 52 proc. šaliai reikalingos elektros energijos.

