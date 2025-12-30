Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijoje – naujas vadovas

Šiose pareigose jis pakeičia LIPFA nuo 2020 m. birželio vadovavusį Tadą Gudaitį.
„Esu dėkingas valdybai už išreikštą pasitikėjimą ir galiu patikinti, kad LIPFA tęs ligšiolinės savo veiklos kryptį – sieks paprastai ir suprantamai visuomenei pristatyti papildomo kaupimo naudą, supažindinti ją su pensijų ir investicinių fondų veikla bei didinti finansinį raštingumą“, – pranešime teigia V. Rūkas.
Jis pripažįsta naująsias pareigas pradedantis eiti ne pačiu ramiausiu laikotarpiu, kai Lietuvoje vyksta pensijų sistemos pokyčiai.
„Taip jau sutapo, kad naujas etapas prasideda ir visoje Lietuvos pensijų kaupimo sistemoje. Jai tampant liberalesnei, žmonės turės ne tik daugiau laisvės, bet ir atsakomybės atsakingai pasirūpinti savo saugia finansine ateitimi. Nors tikėtina, kad bent artimiausiais mėnesiais savanoriškai papildomai kaupiančiųjų sumažės, taip pat tikiu, kad ilgainiui šie pakeitimai sustiprins pensijų sistemą“, – pabrėžia būsimasis LIPFA vadovas.
V. Rūkas pagrindiniu ilgalaikiu tikslu įvardija Lietuvos gyventojų finansinio raštingumo ir jų papildomai pensijai kaupiamo turto didinimą. Jis taip pat akcentuoja tikslą, kad savo senatvei atsakingai kaupiančiųjų dalis Lietuvoje ilgainiui augtų.
Nuo 2007 iki 2023 m. V. Rūkas dirbo bendrovės „INVL Asset Management“ investicinių ir pensijų fondų valdymo komandoje. 2023 m., po Artea grupės ir „Invalda INVL“ susijungimo, jis tapo „Artea“ grupės investicijų valdymo įmonės „Artea Asset Management“ vadovu. LIPFA valdybos nariu V. Rūkas buvo nuo 2024 metų.
LIPFA buvo įkurta 2003 m. Šiuo metu asociacija jungia 4 narius: UAB „Swedbank investicijų valdymas“, UAB „SEB investicijų valdymas“, UAB „Luminor investicijų valdymas“ ir UAB „Artea Asset Management“.
Savanoriškoje papildomo kaupimo pensijai sistemoje šiuo metu dalyvauja apie 1,4 mln. Lietuvos gyventojų. Bendras antrosios pakopos pensijų fonduose jų sukauptas turtas siekia beveik 10,5 mlrd. eurų, dar 511 mln. eurų sukaupta trečiosios pakopos pensijų fonduose.
Naujausi komentarai