„OneRepublic“ Kaune: prakalbo lietuviškai ir dalijo kamuolius

Kauną į savo pasaulinį turą įtraukusi grupė „OneRepublic“ „Žalgirio“ arenoje surengė muzikos šventę, tačiau ir dalijosi asmeniniais pastebėjimais, netgi nuotykiais iš praėjusio apsilankymo.
Dainų autorius, vokalistas ir vienas iš grupės įkūrėjų Ryanas Tedderis prieš atvykdamas pasimokė lietuvių kalbos. Vienas kitas lietuviškas žodis – nieko nuostabaus per koncertus iš užsienio dainininkų lūpų, bet tiek daug dar niekas nesistengė.
Ačiū!
Pradėjo nuo sudėtingo „Kaip jums sekasi?“ ir „Ačiū“. Per areną nuvilnijo šūksniai ir plojimai. Per visą vakarą lietuvišką „ačiū“ sakė gal dešimt kartų.
Koncertui artėjant prie pabaigos vienas gitaristų areną pavergė savo meistriškumu sugrodamas sudėtingą kūrinį vien tik solo. Priėjęs R. Tedderis įvertino lietuviškai. „Tai buvo neblogai“, – bandė per dantį patraukti kūrybinį bendražygį ranka lėtai rodydamas gestą, kad sugrojo neva vidutiniškai. Tai sukėlė publikos juoką, nes pasirodymas buvo fantastiškas.
Koncerte R. Tedderis pasakojo, kad prieš pasirodymą dar spėjo pasivaikštinėti po Kauną. Atkreipė dėmesį į matyto saulėlydžio grožį. Publikos teiravosi, ar ši irgi matė tą nuostabų vaizdą.
Pasidalijo juokeliu ir nuotykiais iš paskutinių gastrolių Kaune. „Matote šią tatuiruotę?“ – klausdamas parodė į vieną iš daugybės piešinių ant kūno R. Tedderis. Ant rankos esantis vaiko piešinio fragmentas, pasirodo, tatuiruotas Kaune. Meistras neėmė nė cento, tik padėkojo, kad tokios žvaigždės lankosi Kaune.
Įkvėpti tokio vietinių požiūrio, artėjo prie juokelio kulminacijos, žvaigždės užsuko į vieną picos restoraną, užsisakė daug maisto, gėrimų. Bet padavėjas atnešė sąskaitą ir nereagavo į jų žinomumą. „Prasisukti nepavyko“, – apie patirties mieste pasakojo amerikietis.
Beje, kai kurių dainų vizualizacijoms panaudoti Kauno senamiesčio, Laisvės alėjos vaizdai. Išsiaiškino ir koks sportas populiariausias.
„OneRepublic“ atsitiktiniams klausytojams padovanojo suvenyrų. Iškeldamas futbolo kamuolį, juokavo, kad jis su parašais, tad vertas visų 10 dolerių. Futbolo kamuolį, vėliau dar kelis spyrė į arenos pašalius. Netrukus išsitraukė dar kelis kamuolius. Šįkart – krepšinio. Publika dar labiau pagyvėjo. „A, dabar jau rūpi“, – šmaikštavo R. Tedderis.
Savo debiutinį albumą „Dreaming Out Loud“ vaikinai išleido dar 2007 metais. Nuo to laiko jų hitai vis mušė naujus radijo eterio ir perklausų platformose rekordus.
