„Pažaislio liepų alėjos vakaruose“ – magiškas vakaras su geriausiais Adele hitais

Atverkite širdis ir patirkite muzikos stebuklą. Jį sukurs galingas, aksominis Marijos Dūdaitės vokalas, nugludintas konkursuose, meistriškumo kursuose, prestižinėse koncertų salėse. Ypatinga Pažaislio vienuolyno aplinka suteiks stebuklingą aurą muzikai. Koncerte gyvai skambės kultinės Adele dainos, tarp kurių – „Hello“, „Easy On Me”, „Someone Like You”, „Rolling in the Deep” ir kt. Jas dainininkė atliks su talentingais instrumentalistais: pianiste Ieva Dūdaite, gitaristu Tadu Petkevičiumi Grajausku, būgnininku Julijumi Sipavičiumi. Kiekvienas jų – savo instrumento virtuozas, aktyviai vystantis karjerą klasikinės bei džiazo muzikos scenose. Šis koncertas – tai duoklė Adele talentui ir dainoms, palietusioms mūsų širdis bei gyvenimus. Todėl programa sustyguota taip, kad visa galva panirtumėte į tekstų nuoširdumą bei melodijų gelmę.

„Adele muzika yra žmogaus sielos atspindys. Jos dainos pavergia nuoširdumu, emocionalumu, išgyvenimais, kuriuos lengvai atpažįstame savyje. Todėl Adele pavyksta kalbėti tiesiai į širdį. Tai – magiškas procesas, į kurį įtrauksime kiekvieną klausytoją savo koncerte“, – sakė M. Dūdaitė. Leiskitės į užburiančią kelionę per didžiausius Adele hitus su vaizdu į įspūdingą Pažaislio vienuolyno ansamblį jau liepos 2-osios vakarą.

Koncertų ciklas „Pažaislio Liepų alėjos vakarai“ kviečia pabūti unikalioje aplinkoje, pajusti gamtos bei ramybės pulsą, pailsėti ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai, praturtinti save ir atrasti gerovę muzikoje.

Esant lietingam orui, organizatoriai kviečia pasirūpinti skėčiais ir apsauga nuo lietaus arba įsigyti vietas prie staliukų po stogu (vietų skaičius ribotas).

Koncertų pradžia 19 val.

Bilietus platina kakava.lt ir 1 val. iki koncerto pradžios prie įėjimo.