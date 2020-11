Pažaislio vienuolynas pretenduoja tapti geriausia Europos kino lokacija

Dėl pirmos vietos rungiamasi su kitomis keturiomis lokacijomis Europoje – Banská Štiavnica miesteliu Slovakijoje, Tyrolio regione prie Austrijos ir Italijos šalis skiriančios sienos esančiu Curon ežeru, taip pat Vokietijos Moritzburg pilimi bei Šiaurės Makedonijos Prilep regionu.

Šiais metais apdovanojimams pasiūlytas rekordinis 28 Europos filmavimo vietų bei regionų skaičius. Kauno filmų biuras komisijai pristatė Pažaislio bažnyčios ir vienuolyno ansamblį.

2018 metais šioje vietoje buvo filmuojamas HBO ir Sky keturių dalių TV mini serialas „Jekaterina Didžioji“ (Catherine the Great), kuriame pagrindinį vaidmenį atliko „Oskaro“ laureatė Helen Mirren.

Penkių nominantų sąrašas yra sudaromas apdovanojimų komisijos ir skelbiamas Europos kino industrijos portale Cineuropa. Čia nuo lapkričio 9 d. iki sausio 12 d. visuomenė gali atiduoti savo balsą už jų akimis geriausią filmavimo lokaciją.

Daugiausiai balsų surinkusi vietovė, erdvė ar regionas bus skelbiamas per 2021-ųjų Berlyno kino festivalio EFM. Be to, iš visų balsavusiųjų bus atrinktas vienas laimingasis, kuris laimės kelionę dviem į laimėjusią šalį bei filmavimo lokaciją.

EUFCN „Location Award“ apdovanojimai buvo įsteigti 2017 metais. Jų nugalėtojais yra tapę Giorlico miestas Vokietijoje (2017), Korfu sala – viena didžiausių Jonijos salyno salų, priklausančių Graikijai (2018) bei Kanarų salyne esanti El Hiero sala (2019).

Apdovanojimų komisiją sudaro penki kino industrijoje pripažinti profesionalai. Šiais metais komisijos nariais tapo Lori Balton (Lokacijų paieškos specialistė ir LMGI steigiančioji narė bei buvusi prezidentė), Valerio Caruso (Cineuropa vadovas), Matthijs Wouter Knol (EFM vadovas ir netrukus Europos filmų akademijos vadovas), Julian Newby (Boutique Editions Ltd. steigėjas ir redakcijos direktorius) bei Julie-Jeanne Regnault (EFAD – European Film Agencies generaline sekretorė).

Savo balsą už Kauną galima atiduoti čia.