Pirmą kartą Kaune – visame pasaulyje rengiami kūrybiniai pasivaikščiojimai

„Dažniausiai norėdami atsipalaiduoti ir atrasti naują požiūrį žmonės važiuoja į gamtą, tačiau šie kūrybiniai pasivaikščiojimai nustebina – kiek daug atsakymų mums pateikia miesto gatvės, kai savo smegenims duodame tam tikras užduotis ir atpalaiduojame protą“, – pasakojo šių renginių vedėja Vilma Venckutonytė.
Kūrybiniai pasivaikščiojimai (angl. „Street Wisdom Walkshops“) remiasi mintimi, kad gatvėse slypi visi atsakymai, kurių mums šiuo metu reikia.
„Gatvių kvapai, garsai, užrašai, spalvos, žmonių veidai ir pašnekesiai, pastatai ir nutikimai siunčia mums šiuo metu reikalingas žinutes. Kad jas pastebėtume, šių pasivaikščiojimų metu persiorientuojame iš inertiško lėkimo į sąmoningą ėjimą su konkrečiomis užduotimis“, – instrukcijas duos kūrybinių pasivaikščiojimų vedėja V. Venckutonytė.
Kūrybiniai pasivaikščiojimai apjungia sąmoningo dėmesingumo, neuromokslo, vaizduotės ir sveikatingumo elementus, atrakina protą ir atblokuoja kūrybiškumą.
„Dalyviai randa netikėtą atsaką į įvairius jiems tuo metu rūpimus klausimus: keisti darbą ar ne, tęsti santykius ar nutraukti, kaip būti geresniu tėvu savo paaugliui, kuo pakeisti norą kontroliuoti vyrą ir kt.“, – dalijosi V. Venckutonytė.
Šią praktiką prieš dešimt metų pradėjo lietuvių kilmės anglas Davidas Pearlas, pastebėjęs, kad geriausi sprendimai ir kūrybiškumas gimsta visai ne prie darbo stalo, o judant.
Dabar šie nemokami renginiai jau vyksta visame pasaulyje, daugiau kaip 90-yje šalių.
Kūrybinių pasivaikščiojimų Kaune startas: Gruodžio 14 d. 14 val. prie „Romuvos“ kino teatro, Laisvės al. 54. Trukmė – 2 val. Pasivaikščiojimai nemokami, tačiau registracija būtina.
