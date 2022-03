Po filharmonijos skliautais – du didieji Andrea

Pripažintas pianistas

Pianistas A.Osokinas publikai sukelia tikrą euforiją, pribloškia savo nepriekaištinga grojimo technika, be jokių ribų išgyvena atliekamą muzikos kūrinį čia pat priešais žiūrovą. Jis nebijo atverti savo sielos: šalia palaimos jausmų gali būti ir negražus, net žiaurus ar pasišlykštėjęs – visos emocijos atsispindi artisto veide. Tokiu spektakliu dar nė 40-ies neturintis menininkas iš Latvijos kviečia ir mus, klausytojus, atviriau ir drąsiau pažvelgti į savo gyvenimą.

P.Osokinas yra pelnęs absoliutų pripažinimą tėvynėje, tapęs keleto garsiausių tarptautinių konkursų laureatu. Tarp jų – Karalienės Elžbietos pianistų konkursas Briuselyje 2010 m., 2014 m. pelnyta ketvirta vietą Arthuro Rubinsteino pianistų konkurse Tel Avive, laureato vardai konkursuose Berlyne, Londone, Dubline. Kritikai artistą pristato kaip tobulai stilingą, giria už galingą intelektą ir charizmą, plačią išraiškingą garsų paletę, ypač įtikinamą daugelyje skirtingų muzikos stilių.

A.Osokino koncertų darbotvarkėje įrašyti solo pasirodymai daugelyje išskirtinių pasaulio klasikinės muzikos salių: Vokietijoje (Berlyno filharmonija, Berlyno koncertų rūmai, Frankfurto „Alte Oper“), Italijoje (Milano G.Verdi salė), Jungtinėje Karalystėje („Wigmore Hall“, Vetsminsterio katedroje Londone, Birmingamo simfoninėje salėje). Jis dalyvavo koncertuose su pasaulyje vertinamais orkestrais, įrašė tris solinius albumus, 2020 m. surengė daugybę puikių, įkvepiančių rečitalių, transliuotų įvairiose šalyse, internetu, sumanė ir įgyvendino savo muzikos ir meno festivalį Rygoje. Jis yra asocijuotas Londono karališkosios muzikos akademijos narys (ARAM – an Associate of the Royal Academy of Music). 2008 m. pianistas buvo apdovanotas „The Great Music Award“, svarbiausia Latvijos valstybine premija.

Romantiška programa

Būdamas Lietuvoje gerai žinomo orkestro „Kremerata Baltica“ narys, A.Osokinas galėjo būti užklydęs ir į Lietuvą, tačiau pasirodymą su soliniais kūriniais pianistas čia surengs pirmąkart. Kauno valstybinėje filharmonijoje koncerte „Du didieji Andrea“ skambės vieno nuostabiausių balsų pasaulyje Andrea Bocelli daina „Con te partirò” („Išvyksiu su tavimi“), o vakarą pradės Ukrainos kompozitoriaus Valentyno Silvestrono kūrinys „Kitsch Music“. A.Osokinas gros Frederico Chopino programą ir akompanuos italų bel canto melodijoms.

Į kompanijos „Klasikos degustacija“ organizuojamo koncerto programą pianistas įtraukė F.Chopino įspūdingųjų impromtų, polonezų, valsų ir noktiurnų. Tokią šventišką, skausmingų ir neįtikėtinos laimės kupinų paslapčių muziką atlikėjas perteikia pačia pilniausia romantikų gama, ir aistringai niuansuodamas, ir sukrėsdamas kontrastų didybe. Artistas save užmiršta ir atsiduoda muzikos tėkmei. Klausantis nerūpi jo požiūrio nei pateisinti, nei kaip nors žūtbūt pagrįsti – menine įtaiga pianistas publiką užburia.

Bel canto akcentai

Kartu su latvių pianistu pasirodysiantis bel canto atstovas tenoras Donato Ravini atliks garsiojo tėvynainio A.Bocelli dainą „Con te partirò“, kitų italų kompozitorių klasikines dainas.

F.Chopinas mylėjo ir vertino italų romansus ir bel canto repertuarą. Meilės ir aistros motyvų, kurie dominuoja šiose dainose, randame lenkų kompozitoriaus noktiurnuose, mazurkose ir koncertuose fortepijonui.

F.Chopino šedevrai tarsi kalbasi su taip pat žinomais ir nuostabiais kūriniais balsui ir fortepijonui, atstovaujančiais didžiąją Italijos bel canto tradiciją. Šios tradicijos simboliai yra Giacomo Puccini, Vincenzo Bellini, Ruggero Leoncavallo, Pietro Mascagni, Francesco Paolo Tosti ir kiti garsūs italų kompozitoriai.

Kas? Koncertas „DU DIDIEJI ANDREA“.

Kur? Kauno valstybinėje filharmonijoje.

Kada? balandžio 5 d. 18.30 val.