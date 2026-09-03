Prasidės naujas Kauno kultūros mugės sezonas: oro akrobatai, muzika ir pokalbiai

„Šių metų programa bus didžiausia, kokią esame turėję, ir primins banguojančią jūrą – ištraukas iš spektaklių, koncertus, cirko pasirodymus keis diskusijos su kultūros organizacijų atstovais, visuomenininkais, mokytojais ir turinio kūrėjais. Galvodami apie pokalbius ir jų temas, daug dėmesio skyrėme lankytojui, jo ryšiui su kultūros institucijomis ir jas kuriančiais žmonėmis, taip pat visuomeniškumo temai. Norime, kad mugė taptų vieta, kurioje kultūros organizacijos gali priartėti prie žmonių, o lankytojai – jas geriau pažinti“, – sakė viena iš renginio organizatorių Austėja Jociūtė.
Nuo oro akrobatikos iki kultūros pasaulio užkulisių
Rugsėjo 4 d. 14 val. mugę atidarys Kauno valstybinės filharmonijos koncertas, kuriame skambės prancūziškos muzikos klasika ir šiuolaikiniai kūriniai – nuo Édith Piaf, Joe Dassino iki „Eurovizijos“ dainų. Nepriklausomybės aikštėje taip pat koncertuos roko grupė „Opera“, o abi mugės dienas virš lankytojų galvų suksis oro akrobatai.
Penktadienį mugėje netrūks ir pokalbių. Čia bus narstomos nerašytos kultūros pasaulio taisyklės – nuo klausimo, ar į teatrą vis dar reikia eiti pasipuošus, iki įpročio bibliotekose kalbėtis pašnibždomis.
Kita diskusija aptars, ar įmanoma suderinti naktinės kultūros gyvenimą su darbu ir kasdienybe, o dieną užbaigs pokalbis apie Z kartos ypatumus ir ją supančius mitus.
Rugsėjo 5 d. Kauno miesto kamerinio teatro spektaklio „Pažadink savo vidinę deivę“ personažas kvies lankytojus į improvizacinį žaidimą, čia pasirodys Tylos muzikos studijos mokiniai, o vakare koncertuos vaikų ir jaunimo kapela „Karklynėlis“.
Antrąją mugės dieną bus svarstoma, ar kultūros organizacijai šiandien yra būtina kurti vaizdo įrašus „TikTok“, reprezentatyviai atrodyti „LinkedIn“ ir nuolat taikytis prie besikeičiančių socialinių tinklų taisyklių.
Čia bus diskutuojama ir apie šiuolaikinį meną – kodėl vieni keliauja į Venecijos bienalę, o kitus meno kūriniai Kaišiadoryse ar Zarasuose piktina. Programoje taip pat laukia pokalbiai apie autoritetus ir miestą kaip įkvėpimo šaltinį.
Mugės naujovė – ekskursijos
Šiemet pirmą kartą mugės programą papildys ir ekskursijos, kurios kvies pažinti Kauno istoriją ir architektūrą. Skirtingose miesto vietose prasidėsiančius maršrutus jungs viena kryptis – visi jie galiausiai atves į Nepriklausomybės aikštę.
Renginio organizatoriai rekomenduoja atkreipti dėmesį į penktadienį 17.30 val. vyksiančią performatyvią paskaitą-ekskursiją „Fluxus: keliauti gali visi“, skirtą artėjančiam Fluxus festivaliui sutikti.
„Ąžuolyno bibliotekoje išklausę beveik rimtą paskaitą apie fluxus judėjimą, leisimės į itin rimtai nerimtas ekskursijas. Kur keliausime ir ką jose atrasime, paaiškės tik atvykus – lankytojų lauks keturi gidai, pakviesiantys į skirtingas, netikėtas ir į veiksmą įtraukiančias kultūros pažinimo keliones“, – sakė A. Jociūtė.
Kauno kultūros mugė kviečia pasitikti naująjį kultūros sezoną rugsėjo 4 d., penktadienį, 14–20 val. ir rugsėjo 5 d., šeštadienį, 11–20 val. Nepriklausomybės aikštėje Kaune.
Daugiau informacijos apie Kauno kultūros mugę galima rasti Kauno menininkų namų internetinėje svetainėje.
Kauno kultūros mugę organizuoja Kauno menininkų namai ir „Kaunas Pilnas Kultūros“, finansuoja – Kauno miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
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