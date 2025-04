Projektas „Palikime pėdsaką Žemėje: pasaulio muzika augalams“

KTU Vaižganto progimnazija aktyviai įsitraukė į tarptautinį ERASMUS+ KA210 projektą „Palikime pėdsaką Žemėje: pasaulio muzika augalams“ („Let’s leave a mark on the world: world music for Plantasia“). Tai unikalus projektas, suburiantis mokinius ir mokytojus iš Lietuvos, Lenkijos, Turkijos ir Graikijos. Jų bendra veikla padeda puoselėti ekologinį sąmoningumą, kūrybinę raišką ir tarpkultūrinę partnerystę. Projektas jungia įvairias ugdymo sritis – gamtos mokslus, muziką, architektūrą, skaitmeninę kūrybą, ir leidžia jaunimui praktiškai taikyti žinias tarptautiniu lygiu.