„Queen Show“ nuskambės legendinė daina – retas Lietuvoje ryžtasi ją atlikti

Aukščiausio vokalinio meistriškumo reikalaujantis kūrinys, kurį specialiai Barselonos olimpinėms žaidynėms 1992 metais įrašė „Queen“ lyderis Freddie Mercury ir Ispanijos operos primadona Monserrat Caballe, itin retai gyvai atliekamas Lietuvos scenoje. Priežastis paprasta – tokio sudėtingumo kūrinys reikalauja dviejų itin išlavintų balsų, kurie ne tik gebėtų išdainuoti, bet ir derėtų tarpusavyje bei perteiktų stiprų dainos emocinį užtaisą.

Operos solistė G. Pečkytė Lietuvoje buvo pirmoji, kuri ryžosi „Barceloną“ scenoje atlikti tiksliai taip, kaip ją dainavo legendinė M. Caballe. Lietuvos operos žvaigždė pripažįsta, kad tam reikėjo ir drąsos, ir pasitikėjimo savo jėgomis. „Net M. Caballe kartais pasinaudodavo įrašu, užuot atlikusi dainą gyvai. Originali šio kūrinio tonacija išties iššūkis“, – sako G. Pečkytė.

„Ne kiekvienai solistei įkandama „Barcelonos“ partija, o Gitana tarsi neskubėdama mėgaujasi, todėl dainuodamas šį kūrinį drauge su ja tarsi pakylu nuo žemės, nes tą energiją ir emociją sunku nupasakoti, tiesiog reikia pajusti“, – sako J. Milius.

„Barcelona“ – vienas iš tų muzikos šedevrų, kurie ne įėjo į istoriją, o ją sukūrė. Žiūrint iš vokalinės pusės, šią dainą galima vadinti vienu nuostabiausių visų laikų šiuolaikinės muzikos kūrinių, tačiau stebuklingiausia jo jėga slypi ne technikoje, o emocijoje, su kuria M. Caballe ir F. Mercury ją įrašė ir atliko. O emociją perteikti kartais būna daug sunkiau, nei išgauti reikiamą natą.

J. Milius ir G. Pečkytė džiaugiasi, kad jiems pavyko suderinti balsus, perteikti didžiulį dainos emocinį krūvį, kuris šiurpuliukais pereina klausytojų kūnais. Kaune „Queen“ gerbėjai taps nepaprasto pasirodymo liudininkais.

Legendinis „Queen Show“ Lietuvoje atgimė šią vasarą ir pirmą kartą su J. Miliumi priešakyje triumfavo festivalyje „Untold City“. J. Miliaus balso galia ir jo nepaprasti vokalo duomenys visiems melomanams gerai žinomi. Nuostabu stebėti, kaip lengvai ir be įtampos jis gali sudainuoti net sudėtingiausius „Queen“ kūrinius.

„Queen Show“ skamba „One Vision“, „We Will Rock You“, „I Want To Break Free“, „Don‘t Stop Me Now“, „Somebody To Love“, „Radio Ga Ga“, „Under Pressure“, „The Show Must Go On“, „We Are The Champions“, „Bohemian Rhapsody“ ir kiti „Queen“ kūriniai, kuriuos visi gerbėjai moka mintinai.

Sugrįžusio „Queen Show“ kokybės kartelė užkelta labai aukštai ir reikėtų stipriai paieškoti projekto Lietuvoje, kuris galėtų su tuo varžytis. Dar niekada šis gilias tradicijas turintis šou neturėjo tokios stiprios sudėties: Jeronimas Milius (vokalas), Tomas Varnagiris (gitara), Vytis Smolskas (klavišiniai), Martynas Garbačas (boso gitara), Jonas Lengvinas (mušamieji) ir galingas pritariantis kolektyvas „Vilnius Voices“ (vad. Kristina Žaldokaitė). Specialiai pasirodymui Kaune – kviestinė žvaigždė G. Pečkytė.

„Queen Show“: gruodžio 15 d. – Vilniuje, koncertų salėje „Compensa“, 18 d. – Kaune, „Žalgirio“ arenoje, specialus naujametinis šou: 31 d. – Palangos koncertų salėje.