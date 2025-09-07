Režisierius Romas Zabarauskas: kalbėkim, kalbomis kultūros nenupiginsim

Iš karto kuria kelis
„Nesirinkčiau vienu metu dirbti tik su vienu projektu. Man patinka dirbti prie kelių filmų, ypač jeigu jie yra skirtingo žanro. Tada į kiekvieną projektą gali pažvelgti tarsi iš šalies. Tai – didelis privalumas“, – teigė kūrėjas.
Diskusijoje buvo paminėta, kad R. Zabarauskas šiuo metu laukia savo naujausio filmo „Aktyvistas“ premjeros, kuri – jau netrukus. Nuo rugsėjo 19 d. šį filmą rodys visuose Lietuvos kino teatruose, o premjera numatyta Kaune rugsėjo 16 d. Jis pats yra šio filmo režisierius, prodiuseris ir vienas iš scenarijaus autorių.
Vienas filmas jau baigtas, o penktadienį gavo pabaigtą testinę sceną kito savo filmo, apie kurį dar negali pasakoti viešai.
„Šis filmas yra toje stadijoje, kurioje „Aktyvistas“ buvo 2021 m. Yra ir dar du kiti projektai. Jiems rašau scenarijus. Jie bus įgyvendinti dar vėliau“, – pasakojo R. Zabarauskas, vienu metu dirbantis prie skirtingų filmų kūrimo skirtinguose jų kūrimo etapuose.
„Aktyvistas“ – penktasis R. Zabarausko ilgametražis filmas. Paskaičiavo, kad filmai gimsta maždaug per penkerius metus. Pastarajam įdėta dar daugiau – pradėtas 2018 m. Kelerius metus buvo vystytas scenarijus. 2021 m. buvo atrinkti pagrindiniai aktoriai. Tarp jų – ir Robertas Petraitis, kuris tuo metu dar nebuvo nusifilmavęs „Pietinio kronikose“. Vėliau nufilmuota testinė scena, o 2023 m. vasarą nufilmuotas visas filmas. Kiek vėliau jis buvo montuotas ir t. t.
Ar bendrauti? Ir kaip?
Darbuodamasis prie kitų projektų, R. Zabarauskas pats asmeniškai skiria daug laiko „Aktyvisto“ pristatymui visuomenei. Išsakė mintį, kad net ir apie sudėtingiausią ir giliausią kultūrą būtina kalbėti, kad kalbos jos nenupigina.
„Mokėjimas ir norėjimas bendrauti, kalbėtis priklauso nuo kūrėjo asmeninių savybių. Pats visada buvau ekspresyvus, mėgau kalbėtis, man patinka dalintis, stengiuosi burti bendruomenę. Suprantu, kad ir kitokių žmonių, ir viskas su tuo yra gerai, bet man tiesiog nepatinka snobiškas požiūris specialiai nekomunikuoti, požiūris, kad kalbėti apie kūrybą yra „ne lygis“, kad jie yra aukščiau viso to. Man taip neatrodo. Į bendravimą, aiškinimą žvelgiu nuolankiai, tai mano darbo dalis.
Kita vertus, vis dar ieškau geriausio būdo komunikuoti. Vis dar esu kelyje. Šiuo metu ypatingai stengiuosi telktis į komunikaciją apie kūrybą ir neužgožti jos pašaliniais dalykais“, – kalbėjo režisierius.
Filmo „Aktyvistas“ veiksmas vyksta, beje, Kauno Šilainių mikrorajone. Pagrindinis veikėjas – Andrius. Jį vaidina R. Petraitis, už Mindės vaidmenį „Pietinio kronikose“ apdovanotas „Sidabrine gerve“. Paprastas spaustuvės darbuotojas infiltruojasi į neonacių gaują tam, kad rastų savo draugo žudiką. Tame paieškų kelyje įvyksta daug dalykų, pasimeta tiesa ir melas.
R. Zabarauskas surengs ir nemokamą ekskursiją Šilainiuose, pavedžios po vietas, kuriose vyko filmavimas. Registracija – „Aktyvisto“ paskyroje feisbuke.
Kas lėmė sėkmę?
Pasiteiravome, kas jo manymu, lėmė, jog kūrybai gali skirti visą savo laiką, kad iš jos gali pragyventi.
„Lėmė keli skirtingi dalykai. Visų pirma tai, kad studijų pradžioje turėjau šeimos palaikymą ir ne tik moralinį, bet ir finansinį. Nenoriu slėpti ir sudaryti tokio įvaizdžio, kad visiškai nėra ribų, kad visais atvejais galima viską pasiekti. Taip, norisi įkvėpti žmones, bet įvertinu ir tai, kad man pasisekė turėti palaikančią šeimą ir galimybes. Žinoma, yra daug žmonių, kuriuos palaiko šeima, bet karjera taip ir nesusiformuoja. Aš labai daug ir atsakingai dirbu. Ir studijų metu tekdavo anksčiau išeiti iš vakarėlių ar jiems dar net neprasidėjus. Ne man tai spręsti, bet prisideda ir tai, kad, manau, turiu talento, kūrybinę gyslelę. Darbas suteikė įgūdžių, padėjo atsiskleisti talentui. „Aktyvistas“ – tai mano kūrybinė branda. Jeigu mano ankstesni filmai nepatiko ar net nematėte – suteikite šansą „Aktyvistui“. Tai visai kitoks filmas. Tikiuosi, kad sudomins plačią auditoriją“, – kalbėjo R. Zabarauskas, pridūręs, kad tai naujas puslapis jo karjeroje. Filmas – žanrinis, detektyvas.
Jis patarė nebijoti siekti palaikymo, belstis į visas duris. „Taip, sulauki ir nejaukių atsakymų, o kodėl turėtume padėti, arba visai nesulauki atsakymo, bet ir nereikia, kad visi atsakytų teigiamai. Pakanka vieno ar kelių. Jeigu tikrai tiki savo kūrybos, meno verte, esi atsakingas prieš save siekti palaikymo. Radau daug žmonių, kurie man labai padėjo ir padeda tikėdami manimi, mano kūryba“, – teigė režisierius.
Po diskusijos jis planavo pasidairyti kultūros mugėje. „Labai įdomus renginys. Labai susiję mūsų aptarta tema ir mugės kaip renginio pobūdis. Mugė asocijuojasi su prekyba, komercija, savęs pateikimu, turgumi, kur vieni šaukia garsiau už kitus, į kieno spektaklį ateiti... Gyvenu Vilniuje, bet panašu, kad šį rudenį ne kartą teks dar atvykti į Kauną. Norėčiau užsukti į Nacionalinį Kauno dramos teatrą. Konkrečiai norėčiau pažiūrėti spektaklį „Antrininkas“, nes girdėjau daug gero. Galbūt dar ir kokią nors naują premjerą. Lietuvoje teatras yra labai solidus, stiprus. Mėgstu ir šiuolaikinio meno parodas. Žinau, kad mugėje yra ir „Romuvos“ stendas. Būtinai užeisiu pasikalbėti. Pažiūrėsiu, kas dar nustebins ir patrauks“, – vardijo R. Zabarauskas.
