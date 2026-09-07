„Romuvoje“ – naktinis filmų maratonas studentams: pamiegosime kitą semestrą

LMTA Nacionalinės kino mokyklos studentų kino klubas „Šoblė“ renginiui sudarė specialią trumpo metro filmų programą, kurioje pristatomi kino studentų darbai. Joje susitiks jautrios istorijos apie atmintį, santykius ir artumą, paslaptingi susitikimai, įtemptos situacijos ir absurdiškos istorijos.
Programoje – Mildos Augustaitytės „Subtilus reikalas“, Kristinos Savickaitės „Antrasis miestas“, Miglės Križinauskaitės „Prisiminimų nešėjai“, Gabijos Beatričės Rimkutės „Kulminacijos nebus“, Sido Čepelevo „Ir tada įėjo generolas“, Arno Balčiūno „Blausos“ ir Skaistės Bartkutės „Kavinė-bufetas“.
Pagrindinėje nakties programoje – ryškūs kūrėjų balsai, nenuobodūs siužetai, spalvingi personažai, įtempta ar hipnotizuojanti atmosfera ir lengvas keistenybių prieskonis. Ją sudaro Satoshi Kon anime trileris „Paprika“ (2006), kultinis Richard Kelly „Donis Darko“ (2001), Yorgos Lanthimos naujausias filmas „Bugonija“ (2025) ir juodo humoro bei kūniško siaubo kupinas Curry Barkerio „Apsėdimas“ (2026). Tarp filmų numatytos pertraukos, o maratono viduryje žiūrovų lauks mini protmūšis.
Dar prieš prasidedant maratonui lankytojai galės sudalyvauti „Keramikos akademijos“ dirbtuvėse ir susikurti savo amuletą, saugosiantį nuo naktinių kino salės demonų. Užsiėmimas skirtas ir pradedantiesiems – svarbiausia atsinešti smalsumą ir norą kurti.
Studentų kino nakties renginiai vyks rugsėjo 24 d., Kauno kino centre „Romuva“. „Šoblės“ trumpametražių filmų peržiūra 19 val. vyks lauke, priešais „Romuvą“, ir yra nemokama. Likusiai nakties programai reikalingas bilietas.
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