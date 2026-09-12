 Rudens renginių sezoną pakaunė atidarė įspūdingai

Rudens renginių sezoną pakaunė atidarė įspūdingai

2026-09-12 14:22
Vilma Kasperavičienė

Pirmasis rugsėjo savaitgalis Kauno rajone virto tikru kultūros ir bendrystės festivaliu. Mastaičių parką užliejusios šviesos, Ežerėlyje atgijusi istorija, Rokuose sukurti „Laiko vartai“ ir Lapių bendruomenės troškinys tapo gražiausiais prasidedančio rudens akcentais, kurių nesugebėjo nustelbti net rugsėjo lietus.

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Ežerėlyje: miesto jubiliejuje dalyvavo gausi savivaldybės komanda. Iš dešinės: administracijos direktoriaus pavaduotoja Eglė Brinkman, direktorius M. Rikteris, tarybos narė Monika Kiaušaitė, direktoriaus pavaduotojas Giedrius Orliukas ir Darius Jakavičius

Šviesų dialogas lietuje

Rugsėjo 4-osios vakarą Mastaičių parke vyko bendruomenės šventė „Šviesų dialogas: tarp regimo ir jaučiamo“. Nors renginį lydėjo lietus, jis nesutrukdė susirinkusiesiems mėgautis muzika, pasirodymais, edukacijomis ir bendryste.

Programą pradėjo Mastaičių mokyklos-daugiafunkcio centro ugdytiniai. Vėliau vyko muzikinė edukacija „Žaidžia vaikai“, mažiesiems pristatyta teatro programa „Linksmosios pamokėlės su Pepe ir Karlsonu“, pasirodė Garliavos gimnastikos ir laisvalaikio studijos „Siksta“ sportininkės.

Vakare susirinkusiesiems koncertavo grupė „Nuo pirmos“ ir atlikėja Laisva, o renginio kulminacija tapo lazerių šou. Šventės metu taip pat veikė mugė, vyko edukacijos ir pramogos vaikams.

Lapėse: Tvarumo festivalis subūrė bendruomenę prasmingai, veiklų ir gerų emocijų kupinai dienai.
Lapėse: Tvarumo festivalis subūrė bendruomenę prasmingai, veiklų ir gerų emocijų kupinai dienai. / Organizatorių nuotr.

Dingusio ežero paieškos

Rugsėjo 5-ąją Ežerėlis minėjo gražią sukaktį – miesto statuso suteikimo 70-metį. Jubiliejinė diena subūrė gyventojus, svečius ir sugrįžusius ežerėliečius ne tik švęsti, bet ir iš naujo atrasti savo miestą.

Šventės dalyviai lankėsi durpių gavybos įmonėje „Klasmann-Deilmann Ežerėlis“, susipažino su ūkininko Giedriaus Liubino sukaupta senosios technikos ekspozicija, leidosi į žygį „Dingusio ežero beieškant“, o miesto aikštėje jų laukė bendruomenės piknikas, lauko žaidimai ir įvairios veiklos.

Ežerėlio gyventojus jubiliejaus proga pasveikino Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Mantas Rikteris su komanda. Jis taip pat įteikė Kauno rajono savivaldybės mero Valerijaus Makūno padėką G. Liubinui už bendruomeninę veiklą ir indėlį į Ežerėlio tapatybės puoselėjimą.

Šventinėje programoje pasirodė Ežerėlio kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai, skambėjo „Džiazuojančių jungčių“ programa, koncertavo Monika Pundziūtė su grupe, o vakarą vainikavo lazerių šou ir grupės „Studija“ koncertas bei naktišokiai.

Rokuose: susirinkusiųjų laukė ir kūrybinės dirbtuvės.
Rokuose: susirinkusiųjų laukė ir kūrybinės dirbtuvės. / Organizatorių nuotr.

Atvėrė laiko vartus

Tą pačią dieną Rokuose jau aštuntą kartą surengta tradicinė šventė „Molio kelias: ženklai laike“. Šiemet jos tema kvietė kalbėti apie laiką, bendrystę ir ženklus, kuriuos paliekame ateities kartoms.

Vienas pagrindinių renginio akcentų buvo visą vasarą rokiečių ir vietos menininkų kurta instaliacija „Laiko vartai“. Į vieną bendrą kūrinį susijungė mozaikos, keramikos ir linoraižinio technikomis sukurti darbai.

Šventėje netrūko muzikos, šokio ir teatro. Žiūrovai išvydo Prezidento Antano Smetonos gimnazijos mokinių ir Rokų teatro aktoriaus Petro Buzio performansą, šokių kolektyvo „Rokai“, kapelos „Vyčia“ ir neoklasikinio šokio teatro „Releve“ pasirodymus. Vakaro kulminacija – Jurgis Brūzga su gyvo garso grupe, o šventę užbaigė „Lazermeno“ ir šokėjų pasirodymas.

Susirinkusiųjų laukė ir kūrybinės dirbtuvės, žolynų paroda, Seniūnijos arbatinė ir tradicinis šiupinys.

Mastaičiuose: bendruomenės šventės programoje daug dėmesio skirta vaikams.
Mastaičiuose: bendruomenės šventės programoje daug dėmesio skirta vaikams. / Organizatorių nuotr.

Troškinys iš savų dubenėlių

Rugsėjo 6-ąją Lapėse vyko Tvarumo festivalis, subūręs bendruomenę prasmingai, veiklų ir gerų emocijų kupinai dienai.

Renginio dalyvių laukė įvairios edukacijos ir kūrybinės dirbtuvės, mainytuvių, jaunimo ir vaikų erdvės, pokalbiai apie tvarumą, tradicinio Lapių troškinio gaminimas. Juo buvo vaišinami visi festivalio lankytojai, tačiau galiojo tvari taisyklė – reikėjo atsinešti savo dubenėlį ir įrankius, kad nebūtų naudojami vienkartiniai plastikiniai indai. Dieną užbaigė energingas grupės „Thundertale“ pasirodymas ir „7Jinn“ ugnies šou.

Kartu su Lapių bendruomene festivalio nuotaika dalijosi ir švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius M. Rikteris ir Lapių seniūnė Gita Kaminskienė.

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