Rugsėjo 1-ąją – tango ritmu: muzika, kuri ne tik skamba, bet ir pasakoja

Kas yra tango? Šokis? Muzika? Aistra? Ilgesys? O gal visa tai vienu metu?
Tango sunku apibrėžti vienu žodžiu, jis gimsta ten, kur susitinka jausmas ir ritmas, melancholija ir temperamentas, artumas ir atsargumas, jis gali būti šnabždesys, kvietimas, prisipažinimas ar net mažas spektaklis, kuriame kiekvienas žvilgsnis turi savo prasmę.
Jau ne vienus metus festivalis Mokslo ir žinių dieną pasitinka specialiai šia proga rengiama koncertine programa, turinčia ir edukacinį tikslą. Per ankstesnius susitikimus klausytojai buvo kviečiami atrasti prancūziško šansono žavesį, lietuviško romanso istoriją, senosios lietuviškos estrados melodijas, neapolietiškas dainas, kino ir saloninę muziką, Sanremo festivalio skambesį bei Tirolio folkloro tradicijas. Kiekvieną koncertą lydėjo pasakojimai apie muziką, jos kūrėjus, epochą ir kultūrinį kontekstą, todėl klausytojai iš renginio išsinešdavo ne tik melodiją, bet ir naują istoriją, kurią papasakodavo renginių vedėjas Giedrius Prunskus.
Tango, gimęs Buenos Airių ir Montevidėjo gatvėse, ilgainiui peržengė žemynų ir kultūrų ribas ir tapo viena atpažįstamiausių pasaulio muzikos kalbų. Jo ritmas keitėsi, keliaudamas per skirtingas šalis ir epochas, tačiau išsaugojo svarbiausią savo bruožą – gebėjimą kalbėti apie žmogų. Apie meilę, praradimą, laukimą, geismą, vienatvę ir džiaugsmą.
Koncerte „Tango ritmu“ istoriją kurs Kauno valstybinio muzikinio teatro solistai Ieva Goleckytė, Iveta Kalkauskaitė, Ingrida Kažemėkaitė, Egidijus Bavikinas, Martynas Beinaris ir G. Prunskus. Jiems talkins Kauno valstybinio muzikinio teatro instrumentinė grupė, vadovaujama Ernesto Valionio.
Skambės tango klasika, o jos pasaulį praplės Lotynų Amerikos ritmai, ispaniškas koloritas ir, žinoma, lietuviški muzikiniai akcentai. Gyvą akompanimentą solistams kurs smuikininkai Aleksandras Kovtunas ir Sonata Radomskė, altininkas Martynas Grigas, violončelininkas Kasparas Šerpytis, saksofonininkas Benediktas Gyvis, trimitininkas Vytautas Bložė, gitaristas Rokas Jurkus, bosinės gitaros atlikėjas Martynas Tamulis ir pianistė Paulė Galinienė.
Kaip ir ankstesnėse festivalio Mokslo ir žinių dienai skirtose programose, kiekvieną kūrinį lydės pasakojimas, atveriantis jo atsiradimo aplinkybes, kultūrinį kontekstą ir netikėtus faktus. Tad klausytojų laukia ne tik tango melodijos, bet ir galimybė išgirsti tai, kas slypi už jų – istorijas, žmones ir pasaulį, kuriame ši muzika gimė.
O gal tango iš tiesų yra gyvenimo metafora?
Filmo „Moters kvapas“ herojus, kurį įkūnijo legendinis Alas Pacino, sakė: gyvenimas – tai tango. Svarbiausia judėti. Sustosi – baigsis šokis, sustosi – baigsis gyvenimas.
Tad rugsėjo pirmąją kviečiame nesustoti. Pradėti naują mokslo ir žinių metų kelionę su muzika, kuri nepaiso sienų, kalba jausmų kalba ir primena, kad kiekviena pradžia gali turėti savo ritmą.
Per 25 metus tarptautinis festivalis „Operetė Kauno pilyje“ tapo daugiau nei vasaros muzikos renginiu. Tai gyva Kauno kultūros tradicija, jungianti skirtingas kartas, muzikos žanrus ir žmones. Jubiliejinis XXV festivalio sezonas dar kartą liudija, kad muzika gali ne tik skambėti – ji gali pasakoti, mokyti, stebinti ir suburti.
Rugsėjo 1-ąją Laisvės alėjoje susitikime su muzika, kurią reikia ne tik išgirsti, bet ir pajusti. Tango ritmu.
Kas? Festivalis „Operetė Kauno pilyje“. Koncertas TANGO RITMU.
Kur? Muzikinio teatro sodelyje.
Kada? Rugsėjo 1 d. 16 val.
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