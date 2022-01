S. Kairys: Kauno ir Novi Sado programas sieja ambicija ir dėmesys vietos bendruomenėms

„Įspūdingas „Novi Sado 2022“ programos atidarymas tapo puikia įžanga į visą ambicingą šio Serbijos miesto programą. Ja siekiama ne tik garsinti Novi Sado vardą Europoje, puoselėti ES vertybes šioje ES valstybėje kandidatėje, bet ir kuo aktyviau į procesus įtraukti vietos žmones. Būtent ambicinga programa ir didelis dėmesys vietos žmonėms, mano manymu, sieja Novi Sado ir Kauno programas. Džiugu, kad visus šiuos metus tiek Serbijos menininkams Lietuvoje, tiek Lietuvos menininkams Serbijoje atsiras daugiau galimybių pristatyti savo kūrybą. Tikiu, kad užmegzti saitai vis stiprės ir ateityje išaugs į ilgalaikį bendradarbiavimą ir reikšmingus bendrus projektus“, – sako S. Kairys.

Pagrindinė Novi Sado programos „4 nauji tiltai“ naratyvo idėja – pagerinti miesto kultūrinį gyvenimą pradedant naujas programas, įtraukiant vietos žmones, sukuriant naujas erdves kultūrai. Programoje numatyta daugiau kaip 1500 kultūros renginių, ją kuriant dalyvaus 4000 vietos, visos Serbijos bei užsienio menininkų.

„Novi Sadas 2022“ ir „Kaunas 2022“ programose numatyti keli abiejų Europos kultūros sostinių bendradarbiavimo projektai. Kaune bus pristatyta iš Serbijos kilusios pasaulinio garso performansų kūrėjos Marinos Abramovič personalinė paroda „Būties atmintis“. Su Serbijos menininkų kūryba supažindinti kviečia Kauno bienalė, netrukus į serbų kūrėjų parodą pakvies ir Kauno fotografijos galerija. Kaune bendromis transliacijomis Kauną ir Novi Sadą sujungs festivalis „Kaunas Jazz“. Tuo metu Novi Sade vyksiančiame džiazo festivalyje dalyvaus lietuvių grupė „Sheep Got Waxed“. Bendra serbų ir menininkės Ramunės Pigagaitės iniciatyva Novi Sado galerijoje atidaryta lietuvės fotografijų paroda „People of My Town“.

Visa „Novi Sadas 2022“ programa paremta aštuoniomis Europai aktualiomis temomis, tokiomis kaip migracija, taika, daugiakultūriškumas ir moterų vaidmuo mene bei jaunimo dalyvavimas kultūroje.