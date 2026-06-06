Sakurako: kviečiame pažvelgti į mikropasaulį – makropasaulio pagrindą

Spektaklio choreografė – lietuvė Inga Fontez, meno pasaulyje geriau žinoma kaip Sakurako. Šiuo metu Prancūzijoje gyvenanti menininkė nepabūgo avangardine japoniško šokio forma prabilti mažiesiems žiūrovams, nors pati niekada iki šiol nekūrė vaikams.
Pasak choreografės, vieną bemiegę naktį ją aplankė virtinė vaizdinių, kuriuose knibždėjo įvairūs vabalai. „Nepatingėjau atsikelti ir vaizdus aprašyti. Ryte žiūriu – spektaklio siužetas apie vabzdžių pasaulį gatavas. Tuo metu mano vaikui buvo įdomu, kaip gyvena vabzdžiai, kuo jie skiriasi, kaip veikia jų fiziniai kūnai, tad aš natūraliai panirau į šią temą“, – pasakoja Sakurako.
„Man patinka visa, kas nelabai matoma ir nelabai aišku. Vieniems vabalai – bjaurūs, o man jie labai gražūs, be galo įdomūs. Spektaklyje mes neskirstome į gražu – negražu, gera – bloga. Gamtoje patelė gali nužudyti patiną, iš kiaušinėlių išsiritę vaikai suėsti savo motiną ir nespėjusius išsilukštenti brolius, seseris, gamtoje vyksta natūrali atranka ir visi toje egzistencinėje grandinėje yra reikalingi ir svarbūs. Apie šią natūralią būtį, neaplenkiant mirties, mes kalbame šokio spektaklyje. Vaikai pasakojimą priima natūraliai, emocingai ir nepaprastai gyvai“, – sako choreografė.
Spektaklis „Mikro/Makro“ rekomenduojamas vaikams nuo penkerių metų. Ne dėl to, kad rodoma kas nors baisaus, bet todėl, kad jo vaizdiniai yra galingi ir užvaldantys. Viliaus Vilučio kurtas apšvietimas kinta nuo ryškių spalvų iki tamsos kaip voro urve. Įspūdingą Neringos Keršulytės scenografiją ir kostiumus papildo impozantiškas Philo Vono elektroninės muzikos garso takelis ir kinematografinės Rimo Sakalausko vaizdo projekcijos. Kita vertus, pasak spektaklio kūrėjų, būtent tokio amžiaus vaikai patys aktyviai tyrinėja gamtą ir jau moka sutelkti dėmesį į detales.
Sakurako džiaugiasi, kad vabzdžio gyvenimo metafora pavyko įpinti į spektaklį menininkei artimos buto estetikos ir filosofijos. Aukščiausia profesionalių šokėjų parengtis padėjo išgauti netikėčiausių choreografinių formų.
„Spektaklyje stebime, kaip vikšras virsta kokonu, o šis – margaspalviu drugeliu. Žmogaus gyvenimas irgi susideda iš transformacijų ir pasižymi cikliškumu, pagal kurį mirtis yra neatsiejama gyvenimo dalis. Kalbėti apie tai su vaikais nėra nei paprasta, nei paranku, bet būtent jie realybę priima labai natūraliai ir supratingai. Nerimavau, kaip į mirtį spektaklyje gali reaguoti vaikai, patyrę traumą, matę ar išgyvenę karą. Specialistai nuramino, kad organiškas mūsų spektaklio pasakojimas leidžia jiems išlaisvinti užgniaužtas emocijas“, – pasakoja Sakurako.
Darbti prie nemažai fizinių iššūkių keliančio kūrinio choreografė nusprendė su Kauno šokio teatro „Aura“ kolektyvu. „Man reikėjo aukščiausios prabos profesionalų. Spektaklyje jų laukė daug fizinių jėgų reikalaujančios užduotys, akrobatiniai triukai. „Auros“ šokėjai mane sužavėjo. Kalbėjome viena kalba, supratome vieni kitus iš pusės žodžio. Vos pradedu galvoti, kaip padaryti tą ar aną, jie man jau siūlo sprendimus. Nebuvo jokių „neįmanoma, sunku“, tik „imam ir darom“. Labai entuziastingi, smalsūs, ištvermingi šokėjai. Su jais greitai atradome visus raktus, kaip judesiais ir vaizdiniais atskleisti žmogaus akims vos matomą mikropasaulį“, – džiaugiasi choreografė.
Spektaklis „Mikro/Makro“ – patrauklus ir įtraukus, kupinas gražių vaizdinių, skatina domėtis gamta ir ją mylėti. Mažytės detalės tampa dideliais atradimais, o judesys atskleidžia gyvybės paslaptis. Pažįstami vabzdžiai staiga padidėja – mikropasaulis akimirksniu virsta makropasauliu. Vos prasiskleidus scenos uždangai, prieš akis atsiveria paslapčių ir įdomybių kupina visata.
Į mikropasaulį kūrėjai žvelgia žaisdami, per galingą didinamąjį stiklą. Kokio dydžio yra skruzdėliukas? Plika akimi neištyrinėsi kojyčių, pilvelio, antenų, o spektaklio scenoje jis gigantiškas – sudarytas net iš trijų šokėjų. Iš Rimo Sakalausko kurtų vaizdo projekcijų veiksmą stebi ar pagalbos ranką apvirtusiam vabaliukui ištiesia nebylus protagonistas – vaikas. Visa tai žiūrovams padeda dar geriau pajusti šio mikropasaulio mastą.
Kas? Spektaklis „Mikro/Makro“.
Kur? Kino centre „Romuva“.
Kada? Birželio 10 d. 19 val.
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