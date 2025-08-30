Samylų įlankoje – lietuviškosios Atlantidos istorija

Tradiciniu tapęs renginys „Pėdos marių dugne“ šiais metais pakvietė į teatralizuotą istorijos kelionę „Gandas, tapęs legenda“. Išnykusių kaimų likimai virto gyvu pasakojimu scenoje.
1956 metais buvo pradėta statyti Kauno hidroelektrinė, o po trejų metų užtvenktas Nemunas. Tiesa, mokslininkai Nemuną vadino Namine upe, kuri virto plačiomis mariomis – po vandeniu atsidūrė 6350 ha teritorija, kurioje kadaise buvo kaimai.
Prieš užliejant marias, net 721 sodyboje gyvenę žmonės turėjo persikelti į naujas vietas, turėjo iškirsti vaismedžių sodus ir miškelius, užversti šulinius. Gyventojai išsivarė gyvulius, išardė ir vežėsi namus, tvartus, kiti – ir mirusius perlaidojo.
Iš būsimų marių dugno buvo iškelti 35 kaimai. Marios pasiglemžė ir archeologinių vertybių – piliakalnių, senkapių. Dabar šių žmonių išgyvenimai kasmet atgimsta tradiciniame Samylų kultūros centro renginyje „Pėdos marių dugne“.
Jau vienuoliktą kartą profesionalūs aktoriai, drauge su vietiniais, kuria mitologinę misteriją. Kiekvienais metais renginio organizatoriai – Samylų kultūros centro kolektyvas pristato vis naują legendą.
„Kada gandas tampa legenda? Metai, dešimtmečiai, o gal pusė amžiaus? 1958-aisiais Nemuno slėnio gyventojus pasiekė kalbos, jog lauks priverstinis išsikraustymas, nes gimtąsias sodybas, sodus, kapelius užlies marių vanduo. Vieniems tai atrodė kaip pramanas, kiti jautė nerimą – ar tikrai gandas taps likimu?“ – šių metų renginio „Pėdos marių dugne“ idėją pristatė organizatoriai.
Vieniems tai atrodė kaip pramanas, kiti jautė nerimą – ar tikrai gandas taps likimu?
Per vienuolika metų renginyje „Pėdos marių dugne“ buvo ir kaimas, ir turgus, ir vestuvės, ir sielininkų kelias. Renginys gerokai išsiplėtė – šalia etnografinių elementų atsirado šiuolaikiniai. Kasmet organizatoriai iš marių dugno prikelia vis kitą legendą. Legendos paskatino sukurti iš marių dugno kylančias ne tik legendas, o ir skulptūras.
Ilgainiui atsirado apčiuopiami dalykai, kuriuos galima pamatyti bet kuriuo metu. Čia atvažiavus per QR kodą galima prisijungti prie Samylų kultūros centro puslapio ir paklausyti, ką močiutės pasakoja. Ant suolelio atsisėdus pasigrožėti skulptūromis Kauno mariose.
