Spalio mėnesį VDU – penktasis Ispanų kino ciklas

Kino ciklo atidarymo dieną, spalio 6-ąją, susirinkusiuos pasveikins ir ispanų kiną pristatys Ispanijos ambasados Lietuvoje misijos vadovo pavaduotoja Alejandra Rubio del Barrio.
Spalio 6-oji yra Ispanijos kino diena („Día del Cine Español“), kurią 2021 m. paskelbė Ispanijos Ministrų Taryba. Šių metų tarptautinė programos dalis skirta Jaime Chávarri filmo „El desencanto“ (liet. Nusivylimas) 50-mečiui. Ispanijos Kultūros ministerijos iniciatyva šis filmas šiemet bus rodomas daugiau nei 50 pasaulio miestų dėka Instituto Cervantes ir Ispanijos tarptautinio bendradarbiavimo agentūros (AECID).
VDU taip pat prisijungia prie šios tarptautinės iniciatyvos ir spalio 6-osios rytą kviečia žiūrėti Jaime Chávarri režisuotą dokumentinį filmą „El desencanto“ (1976). Filmas pasakoja apie poeto Leopoldo Panero šeimą, jos tarpusavio santykius ir prisiminimus, atverdamas sudėtingą asmeninio bei kultūrinio gyvenimo paveikslą.
Penktasis ispaniškų filmų ciklas Vytauto Didžiojo universitete tęsis visą spalio mėnesį. „Šių metų kino cikle norėjome pristatyti skirtingus Ispanijos kino laikotarpius, žanrus ir temas. Ypač džiaugiamės, kad ciklo pradžia sutampa su Ispanijos kino diena ir kad galime prisijungti prie šios tarptautinės iniciatyvos. Tikimės, kad ši programa sudomins tiek VDU studentus, tiek Kauno gyventojus, besidominčius ispanų kalba, kultūra ir kinu“, – teigė ciklo koordinatorė, VDU Užsienio kalbų instituto ispanų kalbos lektorė Vigilija Žiūraitė.
Spalio 13 dieną bus rodomas vienas svarbiausių režisieriaus Carlos Saura filmų „Mamá cumple 100 años“ (liet. Mamai sukanka 100 metų) (1979). Šis kino klasika tapęs filmas pasakoja apie šeimą, susirenkančią švęsti šimtojo motinos gimtadienio. Jo peržiūra taps proga paminėti ir Ispanijos nacionalinę dieną, švenčiamą spalio 12-ąją bei prisiminti vieną reikšmingiausių Ispanijos kino režisierių. Spalio 22 dieną žiūrovai galės pamatyti Javier Fesser režisuotą filmą „Campeones“ (liet. Čempionai) (2018). Ši komedija kalba apie draugystę, įtrauktį, stereotipus ir gebėjimą priimti kitą žmogų.
Penktąjį Ispanų kino ciklą spalio 27-ąją užbaigs Juan Diego Botto drama „En los márgenes“ (liet. Paraštėse) (2022) su žymiąja Ispanijos aktore Penelepe Cruz. Filmas per kelių žmonių istorijas pasakoja apie socialinį pažeidžiamumą, būsto problemą ir solidarumą, o vienos įtemptos dienos pasakojimas atskleidžia skirtingų žmonių likimų susipynimą.
Šių metų filmų programa apima beveik penkis dešimtmečius Ispanijos kino – nuo 1976 metais sukurto dokumentinio filmo iki šiuolaikinės socialinės dramos. Skirtingi žanrai ir temos leis pažvelgti į Ispanijos visuomenę iš įvairių perspektyvų ir kartu susipažinti su skirtingais Ispanijos kino raidos etapais.
Visos filmų peržiūros yra nemokamos ir atviros visuomenei. Filmai bus rodomi originalo kalba su angliškais subtitrais. Kiekvienos filmo peržiūros pabaigoje laukia diskusija, viktorina ir prizai. Maloniai kviečiame dalyvauti!
Filmų ciklo programa
Spalio 6 d. / 9 val. / V. Putvinskio g. 23, 106 aud.
Filmas „El desencanto“ (rež. Jaime Chávarri, 1976)
Spalio 13 d. / 17.30 val. / V. Putvinskio g. 23, 103 aud.
Filmas „Mamá cumple 100 años“ (rež. Carlos Saura, 1979)
Spalio 22 d. / 17.30 val. / V. Putvinskio g. 23, 103 aud.
Filmas „Campeones“ (rež. Javier Fesser, 2018)
Spalio 27 d. / 17.30 val. / V. Putvinskio g. 23, 103 aud.
Filmas „En los márgenes“ (rež. Juan Diego Botto, 2022)
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