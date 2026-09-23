Spalis Kaune – senjorų mėnuo: laukia pusantro šimto veiklų

Šiemet Senjorų mėnesio programa pasklis po skirtingas miesto erdves ir pasiūlys veiklų įvairiems pomėgiams. Kultūros mėgėjų lauks ekskursijos muziejuose ir parodose, koncertai, kino seansai, spektakliai, susitikimai su kūrėjais. Norintieji išbandyti ką nors naujo galės dalyvauti tekstilės marginimo, piešimo ir kitose kūrybinėse dirbtuvėse, susipažinti su virtualios realybės akiniais ar net sužinoti, kaip dirbtinis intelektas gali praversti virtuvėje.
Daug dėmesio bus skiriama aktyviam gyvenimo būdui ir gerai savijautai. Visą mėnesį vyks funkcinės ir sveikatinimo treniruotės, linijiniai šokiai, mankštos, miško maudynės bei kiti užsiėmimai. Senjorų taip pat lauks paskaitos ir praktiniai susitikimai apie sveiką mitybą, emocinę savijautą, saugumą bei sveiką senėjimą.
„Senjorai yra svarbi Kauno bendruomenės dalis, todėl rūpestis jais nesibaigia vien spalio renginiais. Siekiame, kad mieste jie jaustųsi gerai, išliktų aktyvūs ir įsitraukę. O Senjorų mėnuo – dar viena proga atrasti naujų veiklų, pabendrauti ir tiesiog gerai praleisti laiką“, – sakė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Senjorų mėnesio veiklų maratonas prasidės spalio 1-ąją. Kauno sporto halėje vyks šventinis atidarymo koncertas, kuriame bus pagerbti nusipelnę miesto senjorai. Muzikinę programą dovanos Broliai Tautkai, grupė „Rondo“ ir Raigardo Tautkaus vadovaujamas „Šampaninis Kauno choras“.
Pirmosiomis spalio dienomis senjorus kvies Lietuvos zoologijos sodas, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, VDU Botanikos sodas bei kitos miesto kultūros ir laisvalaikio erdvės. Visą mėnesį veiklos vyks muziejuose, bibliotekose, sporto erdvėse, poliklinikų padaliniuose, parkuose ir kitose miesto vietose.
Spalį bus galima nemokamai lankytis baseine ir lengvosios atletikos manieže, išbandyti stalo tenisą, šachmatus, laisvąsias imtynes bei orientavimosi sportą. Futbolo mėgėjai bus kviečiami nemokamai stebėti „Kauno Žalgirio“ namų rungtynes Dariaus ir Girėno stadione.
Programą papildys ir jaukios kavos pertraukėlės – tam tikromis spalio dienomis miesto kavinės senjorus vaišins kava arba pasiūlys jos už specialią kainą.
Didžioji dalis Senjorų mėnesio veiklų – nemokamos, tačiau į dalį jų dėl riboto vietų skaičiaus būtina išankstinė registracija.
Kai kuriems spektakliams ir kitiems mokamiems renginiams senjorams bus taikomos specialios nuolaidos.
Išsami Senjorų mėnesio programa, renginių vietos ir registracijos informacija – kaunas.lt.
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