Spalis – Senjorų mėnuo Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje

Dvi nemokamos edukacijos – apie paukščių apsaugą
Senjorų mėnesį muziejus kviečia į dvi nemokamas edukacijas „Langas, kurio nemato paukščiai“, skirtas paukščių žūčių atsitrenkus į langų stiklus prevencijai.
Rudenį milijonams paukščių leidžiantis į ilgą migracijos kelionę, viena pavojingiausių kliūčių tampa stikliniai paviršiai. Nors ši problema ypač išryškėja rudeninės migracijos metu, į statinių stiklus paukščiai atsitrenkia ir žūsta visus metus. Sparnuočiai stiklo nesuvokia kaip kliūties – jame gali matyti dangų, medžius, krūmus ar kitą aplinką, todėl nesumažinę skrydžio greičio atsitrenkia į stiklą ir dažnai susižaloja arba žūsta.
Edukacijos metu bus kalbama apie tai, kodėl paukščiams stiklas tampa nematoma kliūtimi, kurie stiklo paviršiai yra pavojingiausi ir kaip kiekvienas galime prisidėti prie paukščių apsaugos. Dalyviai sužinos apie praktines priemones, padedančias padaryti langus paukščiams matomus ir sumažinti susidūrimų riziką.
Svarbu žinoti, kad pavojų kelia ne tik aukšti stikliniai dangoraižiai. Didelė dalis susidūrimų įvyksta mažesniame aukštyje – prie gyvenamųjų namų, nedidelių ir vidutinio aukščio pastatų, kurių aplinkoje auga medžiai ir krūmai. Paukščiams pavojingi gali būti ir dideli vitrininiai langai, balkonų stikliniai atitvarai ir kitos skaidrios konstrukcijos.
Edukacijose taip pat bus aptariama, kaip tinkamai pažymėti pavojingus langus. Pavienio paukščio silueto ant stiklo nepakanka – kad stiklas taptų paukščiui aiškiai matoma kliūtimi, reikalingas tinkamai išdėstytas, pakankamai tankus raštas ar kitos iš lauko pusės įrengiamos apsaugos priemonės.
Ši tema aktuali ne tik gamtininkams. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus projektas „Stiklinis paukštelis“, kurį inicijavo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, siekia atkreipti visuomenės dėmesį į paukščių žūtis dėl susidūrimų su stiklu ir paskatinti imtis konkrečių veiksmų.
Edukacijos apie paukščių apsaugą senjorams vyks:
spalio 15 d. 12 val.
spalio 22 d. 12 val.
Dalyvavimas edukacijose – nemokamas.
Pažintis su gamtos pasauliu
Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus – viena svarbiausių gamtos pažinimo vietų Lietuvoje. 1919 m. profesoriaus Tado Ivanausko įkurtame muziejuje saugoma daugiau nei 300 tūkstančių eksponatų iš viso pasaulio.
Muziejaus ekspozicijose lankytojai gali susipažinti su įvairia gyvūnijos įvairove – nuo bestuburių, žuvų, varliagyvių ir roplių iki paukščių bei žinduolių. Muziejus ne tik saugo gamtos paveldo vertybes, bet ir aktyviai vykdo edukacinę bei gamtosauginio švietimo veiklą.
Spalį muziejus kviečia senjorus skirti laiko sau, pažinimui ir gamtai – apsilankyti muziejuje, dalyvauti nemokamose edukacijose ir atrasti, kaip kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie gyvūnijos išsaugojimo.
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