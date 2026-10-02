Tapytojų dialogas, vedantis žvaigždžių takais

Paroda, skirta Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jonušo Radvilos Kauno Vilijampolės miestelio 374-osioms metinėms paminėti, rengta bendradarbiaujant su bendruomenės centru „Veršva“, kuriai priklauso abu menininkai.
Kulautuvoje gyvenanti profesionali tapytoja, dailės pedagogė S. Juškevičiūtė turi įkūrusi savo tapybos studiją, kurioje meno pasaulio paslaptimis dalijasi ir su savo mokiniais, organizuoja plenerus. Be to, dešimtmetį ji buvo Kauno apskrities Trečiojo amžiaus universiteto Dailės fakulteto dekanė, daug dėmesio skyrė vyresnio amžiaus žmonių meniniam ugdymui.
S. Juškevičiūtės kūryboje svarbus vaidmuo tenka gamtai, sapnų pasauliui, intuicijai, žmogaus vidiniams išgyvenimams. Jos tapyboje gamtos motyvai transformuojasi į abstrakčius, fantastinius ir simbolinius vaizdinius, dažnai susipina realus ir magiškasis pasaulis: angelai, mistinės būtybės. Gamta, augalai, gyvūnai, gėlės, paukščiai paveiksluose įgauna simbolinę, fantastinę, sapnišką prasmę. Sapnai, anot pačios dailininkės, yra vienas pagrindinių jos įkvėpimo šaltinių.
S. Juškevičiūtės darbuose vyrauja subtilūs, pasteliniai kolorito deriniai, perregimumo įspūdis, galima įžvelgti ir impresionistinės raiškos, ir abstrakcijos, ir simbolizmo bruožų.
Kitas parodos dalyvis – kaunietis R. Dzimidavičius, vis dažniau savo kūrybą pristatantis ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Su tarptautine menų asociacija „Art Market“ bendradarbiaujantis menininkas yra tarptautinės konfederacijos CONF.E.P.I ir tarptautinės italų ir lietuvių menininkų asociacijos „Du Krantai“ narys. Su jo darbais yra susipažinę Italijos, Turkijos, Filipinų parodų lankytojai, kūriniai publikuojami meno leidiniuose Vokietijoje ir Indijoje.
R. Dzimidavičiaus tapyboje susipina realus ir abstraktus menas, siurrealistiniai ir simboliniai vaizdiniai, žmogaus egzistencijos ir dvasinio pasaulio temos. Menininko kūrybai, kurią galima priskirti abstrakcijos, fantastikos, peizažo, sakraliojo meno, moderniosios tapybos kategorijoms, nemažai įtakos turėjo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio darbai.
Pagrindinės tapytojo gvildenamos temos – žmogaus būtis, gyvenimo laikinumas, sielos kelionė, gyvenimo prasmė, laikas, kosmosas, gamta, anapusybė. Jo paveiksluose – angelai, fantastinės būtybės, keliautojai, peizažai ir simboliniai vaizdiniai.
Vienoje erdvėje pristatomą S. Juškevičiūtės ir R. Dzimidavičiaus parodą bene tiksliausiai apibūdina metafora – žvaigždžių takas. Abu menininkai kalba apie žmogaus buvimą pasaulyje, tačiau skirtingomis kalbomis: S. Juškevičiūtė labiau kviečia į šviesos, grožio ir harmonijos pasaulį, o R. Dzimidavičius – apmąstyti būties, paslapties ir egzistencinių klausimus. Todėl jų darbų dialogas sukuria savotišką kelionę nuo žemiškosios kasdienybės link dvasinio ir kosminio pasaulio.
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