Teatrai kelia sezono uždangą

Bilietų medžioklė
Kauno teatrai jau trečią kartą vienoje scenoje pristatė 2026–2027 metų sezoną. Nacionalinis Kauno dramos teatras, Kauno valstybinis lėlių teatras, Kauno miesto kamerinis teatras, šokio teatras „Aura“ ir Kauno valstybinis muzikinis teatras žada tiek premjerų, svečių ir renginių, kad teatro mėgėjams teks ne tik išsirinkti, ką pamatyti, bet ir spėti susižvejoti bilietus.
„Kas pirmesnis, tas gudresnis“, – šyptelėjo studentės Ieva ir Simona. Teatrą mėgstančios merginos jau žino – jei labai trokšti patekti į populiarų spektaklį, vien noro nepakaks. Kartais bilietus tenka tiesiog sumedžioti. Antai, Rolando Kazlo „Palatą“ bičiulės pamatė gal tik iš penkto bandymo.
„Sekam, kada jie pasirodys prekyboje, pamatę turim greitai apsispręsti, dar ir kitų teatrą mylinčių bičiulių paklausti, ar jie nenori“, – merginos pripažino, kad tokia medžioklė turi savo žavesio. Ypač kai galiausiai pavyksta gauti taip lauktą bilietą.
Ieva ir Simona dažniausiai renkasi Nacionalinio Kauno dramos teatro spektaklius, o su tėvais neretai keliauja į Kauno valstybinį muzikinį teatrą. Pastarasis apsilankymas joms – proga išsitraukti iš spintos puošnesnius drabužius.
„Nuo mažens tėvai mokė, kad teatras yra ta vieta, kur reikia gražiai atrodyti“, – susižvalgė draugės.
Panašu, kad progų pasipuošti šį sezoną tikrai netrūks. Kauno scenose laukia ir garsūs užsienio režisieriai, ir klasikos interpretacijos, ir jaunųjų kūrėjų darbai. Todėl norint viską pamatyti, anot draugių, teks būti ne tik smalsioms, bet ir budrioms.
Nuo Mumių iki Čiurlionio
Kauno valstybinis lėlių teatras 69-ąjį sezoną pradės jau rugpjūčio 30-ąją tradicine švente „Į pasakų šalį!“. Teatro prieigos virs pasakų miesteliu, o žiūrovai pirmą kartą išvys naują, Jūratės Trimakaitės spektaklį visai šeimai „Namai namučiai“.
„Prieš 90 metų Kaune prasidėjo lėlių teatro istorija. Dabar mes išgyvename renesansą. Nors vaikų tautoje mažėja, mūsų teatre jų labai daug. Teatras yra ta vieta, kur galima pamatyt, padiskutuoti ir pailsėti. Pasakos terapija yra reikalinga visiems – ir kūdikiams, ir suaugusiems“, – suklusti ragino teatro vadovė Rasa Bartninkaitė. Vienu svarbiausių rudens įvykių, anot jos, taps rugsėjį pristatoma režisieriaus iš Sakartvelo Nikoloz Sabashvili premjera suaugusiesiems „Čiurlionio užrašai“. Pavasarį – Agnės Sunklodaitės režisuojamas spektaklis „Altorių šešėly“ pagal Vinco Mykolaičio-Putino romaną.
Kauno teatrai pristatė 2026–2027 metų sezono naujienas
Spalį scenoje pasirodys ir daugeliui gerai pažįstamas pasakojimas – „Troliai Mumiai. Kometa atskrieja“ pagal Tuvės Janson kūrinį. Gruodį mažųjų žiūrovų lauks kalėdinė premjera „Vienos pasaka“.
Sezoną gegužę vainikuos tarptautinis lėlių teatrų festivalis „Kaunas Puppet“, į Kauną subursiantis kūrėjus iš Lietuvos ir užsienio.
Atviras visiems
Nacionalinis Kauno dramos teatras 107-ąjį sezoną pradeda šūkiu „Pagauti vėjo“. Vienu svarbiausių jo įvykių turėtų tapti 2027-ųjų sausį numatyta vieno įtakingiausių šiuolaikinio Europos teatro režisierių Thomo Ostermeierio premjera pagal Williamo Shakespeare'o pjesę „Akis už akį“. Naujų premjerų netrūks ir sezono pradžioje. Spalį Raudondvario kultūros centre bus pristatytas Dominyko Matulionio „Lietaus pardavėjas“, o spalio 16-ąją Kaune – Justino Vinciūno režisuotas spektaklis „Poveikis“. Pavasarį J. Vinciūnas imsis dar vienos premjeros pagal Jono Fosse pjesę „Aš esu vėjas“, o jaunesnių žiūrovų gegužę lauks Karolio Zajausko „Svetimas“ pagal Alberto Camus romaną.
Nuo rugsėjo teatre pradės veikti vaikams ir paaugliams skirta teatro mokykla „Jaunoji scena“. Lapkričio 10–20 dienomis teatras rengs festivalį „Nerk į teatrą“, šįkart daug dėmesio skirdamas spektaklių prieinamumui ir vadinamajai „Relaxed Performance“ praktikai, pritaikytai skirtingus poreikius turintiems žiūrovams.
„Laukia turiningas, labai turtingas ir įvairus sezonas. Visiems kolegoms ir kolegų teatrams linkiu, kad lydėtų sėkmė, susitelkimas ir kad tuos ambicingus iškeltus iššūkius būtų džiugu ir prasminga įgyvendinti“, – su dar viena pradžia žiūrovus ir kolegas sveikino teatro vadovas Egidijus Stancikas.
Jaunųjų kūrėjų pasirodymai
Kauno miesto kamerinis teatras 51-ąjį sezoną pradės rugsėjo 18 dieną nemokamu spektakliu „4 Mortos“ Kauno pilies amfiteatre, kur režisierius Darius Rabašauskas sujungs folklorą, muziką ir teatrinį performansą.
Rugsėjo 22–spalio 4 dienomis vyksiantis tarptautinis jaunimo teatro festivalis „Išeities taškas“ 11-ą kartą kvies atrasti kylančius scenos menų veidus. Šių metų programoje – šiuolaikinis cirkas, dokumentinis teatras, šokio, lėlių ir objektų teatro spektakliai, taip pat – tradicija tapęs eskizų konkursas.
„Šis festivalis – tinkamiausia forma pažiūrėti, ką kuria jauni menininkai. Padėti atrasti jų braižą, savo auditoriją. Mums svarbu išgirsti jaunimo temas“, – apie festivalį kalbėjo Kauno miesto kamerinio teatro direktorė Jurga Knyvienė.
Tuo metu šokio teatras „Aura“ rugsėjo 24-ąją pradės 36-ąjį tarptautinį šokio festivalį AURA. Kauno scenose bus galima išvysti užsienio choreografų darbus, o spalio 1 dieną kino teatre „Daina“ įvyks paties teatro premjera – specialiai šio pastato erdvėms kuriamas imersinis spektaklis „Kabaretas Favela“.
Šreko vilionės
Bene garsiausiai šio sezono pradžią skelbs Kauno valstybinis muzikinis teatras. Spalio 2 dieną jo scenoje įvyks miuziklo „Šrekas“ premjera – vienas brangiausių ir techniškai sudėtingiausių pastatymų teatro istorijoje.
„Tai didžiulis iššūkis teatrui visomis prasmėmis, nes čia – nepaprastai daug technologinių ir techninių sprendimų, kostiumų, personažų, šviesų, lėlių ir daugybė kitų dalykų. Visa tai turės sugulti į vieną premjerinį vakarą“, – apie būsimą spektaklį kalbėjo jo režisierius Kęstutis Stasys Jakštas.
Pasak režisieriaus, nors daugelis „Šreką“ pirmiausia sieja su vaikais ir paaugliais, miuziklas skirtas kur kas platesnei auditorijai.
„Šrekas“ – ne vienintelė sezono premjera. Po grandiozinio miuziklo ir jubiliejinių renginių Kauno valstybinis muzikinis teatras pradės ruoštis kitam svarbiam pastatymui – Johanno Strausso operetei „Šikšnosparnis“. Į Kauno sceną ji sugrįš jau penktą kartą. Premjera numatyta 2027 metų kovo 5 dieną.
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