„Trys draugai”: skirtingi likimai, ta pati maišto dvasia

Dokumentinis filmas sudarytas iš keturių dalių, kuriose atsiskleidžia „Fluxus“ pradininko Jurgio Mačiūno, avangardinio kino kūrėjo Jono Meko ir Atkuriamojo Seimo pirmininko, prof. Vytauto Landsbergio Lietuvos kultūrai reikšmingos istorijos.
Filmo idėja kilo režisieriaus J. Perkinso, kuris anksčiau yra sukūręs filmą „Jurgis“ apie J. Mačiūną, dėka. „J. Perkinsas buvo tam tikra Niujorko legenda. Jį pravardžiuodavo „Fluxus“ taksistu, nes jis išvežiodavo draugus po vakarėlių“, – pasakojo A. Jevdokimovas. J. Perkinsas buvo surinkęs gausų archyvą apie J. Mačiūną, J. Meką ir V. Landsbergį. „Norėjome sukurti filmą apie tai, kas juos supo, bet mums buvo šokas, kai Jeffrey‘is atsivežė savo archyvą – tai buvo 5 TB kietasis diskas“, – teigė A. Jevdokimovas.
Archyvų medžiaga buvo įvairi – muzika, interviu, vaizdai, bet nebuvo geriausios kokybės ir iš pradžių kėlė sunkumų. „Mūsų koloristas sakė: „Iš kur ši medžiaga, ar su keptuvėm filmavote?“, Arturas jam atsakė, kad filmuota su tuo, kas buvo po ranka. Bet turinys įdomus ir labai geras“, – kūrybiniais ypatumais pasidalijo filmo prodiuserė Ringailė Leščinskienė.
„Labai patiko, kad matėme daug skirtingų kadrų iš to disko, apie kuriuos pasakojo režisierius. Mes tikriausiai matėme tai, ko dar niekas kitas nėra matęs, jaučiuosi šiandien praturtėjusi“, – po peržiūros įžvalgomis dalinosi studentė Leila.
Filmo pavadinimas siejamas su glaudžiai susipynusiomis J. Mačiūno, J. Meko ir V. Landsbergio istorijomis. „Jie buvo kaip trys idėjiniai, revoliuciniai draugai“, – aiškino R. Leščinskienė. J. Mačiūnas, jos manymu, buvo tarsi nematomas architektas: „Kaip jis mokėdavo ir apsiginti, ir apginti kitus, ir eiti į priekį su savo idėjom, ir būti iki galo stiprus tomis idėjomis“.
Dirbdama su projektu komanda daug sužinojo apie J. Mačiūno gyvenimą ir kūrybą. „Jis visą laiką ką nors kūrė. Ir tai nebūtinai buvo menas“, – sakė A. Jevdokimovas. Režisieriaus mintį paantrino R. Leščinskienė, paminėdama, jog dėl Lietuvos laisvės yra dėkinga ir J. Mačiūnui. „V. Landsbergis buvo pirmasis, pradėjęs skleisti „Fluxus“ idėjas Lietuvoje. Aš manau, kad mūsų laisvėje yra didelis Jurgio indėlis“, – pridūrė ji.
„Čia atėjau pažiūrėti ir susipažinti, kas yra „Fluxus“, kas yra visa ta idėja“, – pasakojo matematikos studentė Greta. Ji tikslino, kad apie patį J. Mačiūną iki tol nebuvo girdėjusi, tik žinojo, kad buvo „Fluxus“ judėjimo pradininkas. „Nekantrauju pamatyti kitas serijas, tikiuosi, kad vėl bus galima žiūrėti gyvai“, – vylėsi žiūrovė.
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