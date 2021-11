Trys mėnesiai su Kauno bienale: ko tikėtis?

Vienas seniausių šiuolaikinio meno projektų pradėtas paroda "Once Upon Another Time... gyveno jie jau kitaip", kurioje daugiau kaip 20 Lietuvos ir užsienio menininkų kūriniuose jungiamąja ašimi tapo pasakojimai apie žmonių atsparumą, priespaudą, neteisybę ir prisitaikymą. Parodoje dešimt tarptautiniu lygiu pripažintų menininkų pristato naujus, Kauno bienalei paruoštus kūrinius.

Pagrindinė paroda išdėstyta keturiose Kauno erdvėse: Lietuvos krepšinio namuose, T.Ivanausko zoologijos muziejuje, A.Žmuidzinavičiaus kūrinių, rinkinių muziejuje / Velnių muziejuje ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) menų galerijoje "101".

Anot bienalės kuratorės kanadietės Josée Drouin-Brisebois, svarbiausiu šioje parodoje užduodamu klausimu tampa – kaip žmonės sugeba prisitaikyti ir judėti į priekį tamsiausiuose istorijos etapuose.

Parodos lankytojai bus kviečiami apmąstyti įvairių laikotarpių žmonijos išgyvenimo istorijas, į bendrą pasakojimą jungti skirtingas patirtis ir iš naujo atrasti netikėtas Kauno erdves.

"Žmonių atsparumo fenomenas gali būti įkvėpimo šaltinis, nes nuolat susiduriame su nelaimėmis, priespauda ir socialine neteisybe, dabar pasaulis patiria krizę dėl pandemijos ir klimato kaitos. Todėl paroda "Once Upon Another Time...gyveno jie jau kitaip" tiria su tokia transformacija išgyvenamas asmeninių ir bendruomeninių patirčių istorijas. Pagrindiniu parodos tikslu tapo iš skirtingų menininkų kūrinių gijų sukurti bendrą istoriją, užmegzti jų tarpusavio dialogą ir leisti žiūrovams atrasti kūrėjų darbus istoriškai reikšmingose Kauno vietose", – parodos idėją aiškina kuratorė J.Drouin-Brisebois.

Meninės instaliacijos laukia ir netikėtose miesto vietose. Visą bienalės laikotarpį susitikimuose su šiuolaikiniu menu ir jo kūrėjais lankytojus lydės profesionali gidų komanda, vyks įvairūs edukaciniai užsiėmimai.