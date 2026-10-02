VDU kamerinis orkestras pradėjo 15-ąjį sezoną

Festivalį rugsėjo 24 d. atidarė Klaipėdos kamerinis orkestras. Iki spalio 10 d. VDU Didžiojoje auloje nemokamuose koncertuose dar pasirodys Šv. Kristoforo ir Lietuvos kameriniai orkestrai, Šiaulių miesto simfoninio orkestro „Camerata Solaris“ styginių grupė ir pats VDU kamerinis orkestras.
„Avanti“ festivalio vadovės, vienos VDU kamerinio orkestro įkūrėjų Ritos Bieliauskaitės teigimu, sukviesti orkestrus į vieną festivalį buvo nelengva – dėl didelio orkestrų užimtumo festivalio datas teko derinti daugiau nei prieš metus. „To dar nėra buvę. Bandžiau tai suorganizuoti vienais metais, bet nepavyko. Sakykim, kad svajonė įgyvendinta“, – džiaugėsi R. Bieliauskaitė.
VDU kamerinio orkestro vyriausiasis dirigentas Vytautas Lukočius 15-ąjį sezoną vadino orkestro paauglyste. „Pradėjome šiek tiek bręsti. Vieni žmonės išeina į platesnius vandenis, o pas mus ateina jaunimo. Vyksta graži kaita, visada su šviežio jaunatviškumo injekcija“, – pasakojo dirigentas.
V. Lukočiaus žodžiais, orkestras kiekvieną sezoną stengiasi parengti naujų programų ir groti dar negirdėtų kūrinių. Kalbėdamas apie ateitį, dirigentas muzikantams linkėjo daugiau bendrauti su publika ir neįklimpti į profesinę rutiną, nes santykis tarp žiūrovo ir atlikėjo turėtų išlikti prioritetu.
Jubiliejinio sezono planus R. Bieliauskaitė ir V. Lukočius pirmą kartą pristatė per neformalų susitikimą su klausytojais. Jame publika susipažino su naująja orkestro koncertmeistere Marija Pranskute ir sužinojo apie artimiausius orkestro koncertus.
Spalio 26 d. Kauno valstybinėje filharmonijoje orkestras gros kartu su respublikinio jaunųjų pianistų konkurso „Jaunieji fortepijono lyderiai“ didžiojo prizo laimėtojais.
Lapkričio 21 d. orkestras švęs 15-ąjį gimtadienį, lapkričio 29 d. pasirodys sakralinės muzikos festivalyje Kaišiadorių katedroje, o gruodžio 28 d. Rietave gros kartu su keturių Lietuvos operos solistų projektu „Balsai“.
Sezono pirmąją pusę užbaigs tradicinis Naujųjų metų koncertas gruodžio 31 d. VDU didžiojoje salėje.
Festivalio melodijos
Po trumpos pertraukos „Avanti“ į spalį žengia itin sparčiu žingsniu. Spalio 1 d. VDU Didžiojoje auloje koncertuos Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, vadovaujamas Modesto Barkausko. Repertuare – klasikinė Wolfgango Amadeaus Mozarto muzika, kuri vakaro metu susitiks su ryškiais lietuvių autorių – Fausto Latėno, Algirdo Martinaičio ir Felikso Bajoro – kūriniais.
Spalio 2 d. „Avanti“ estafetę perims Šiaulių miesto simfoninio orkestro „Camerata Solaris“ styginių grupė, vadovaujama dirigento Vilhelmo Čepinskio. Dar visai neseniai šis kolektyvas buvo žinomas kaip Šiaulių kamerinis orkestras – 1989 m. įkurtas kolektyvas simfoniniu orkestru tapo 2025-ųjų kovą. Vis dėlto styginių sudėtis liko svarbia kolektyvo muzikinio gyvenimo dalimi, o „Avanti“ klausytojai būtent tokią ją ir išgirs.
Festivalio epilogas laukia spalio 10-ąją. Visi aplodismentai tądien atiteks Lietuvos kameriniam orkestrui. Vienas svarbiausių vakaro akcentų – Zitos Bružaitės kūrinio „Lux mira“ („Nuostabi šviesa“) premjera. Programoje taip pat skambės Maxo Brucho, Pablo de Sarasate’ės ir Josepho Haydno muzika, o solo partijas atliks violončelininkas Deividas Dumčius, smuikininkės Ulijona Pugačiukaitė-Mažeikienė ir Dalia Simaška.
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