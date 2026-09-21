VDU Prezidento Valdo Adamkaus centre vyko 11-oji „Adamkiada“

Dalyvius iš įvairiausių šalies mokyklų pasveikinęs šimtmečio jubiliejų šiais metais minėsiantis J. E. Prezidentas Valdas Adamkus, sakė tikintis jaunąja karta, kuri yra Lietuvos ateitis.
„Linkiu jums šiandieną nebijoti varžytis, nebijoti pralaimėti ir visuomet gerbti savo varžovą. Juk sporte kaip ir gyvenime svarbiausia nėra vien tiktai pergalė, svarbu išmokti siekti tikslo, nepasiduoti sunkumams ir išlikti žmogumi“, – sakė Prezidentas.
VDU rektorė prof. dr. Ineta Dabašinskienė džiaugėsi vienoje vietoje matydama tiek daug gražių, jaunų ir pasiryžusių veidų, dėkojo moksleivių mokytojams bei treneriams.
Ji pabrėžė, kad sportas, menas ir pilietiškumas yra neatsiejami ir svarbūs žingsniai kiekvieno mūsų gyvenimo kelyje, o tokie susitikimai sporto aikštelėse bei meniniuose pleneruose kuria ypatingą bendrystę.
Renginio sumanytojas, Butrimonių gimnazijos direktorius Valdas Valvonis, priminė, kad „Adamkiada“ buvo įkvėpta ponios Almos Adamkienes labdaros ir paramos fondo veiklų bei Prezidento V. Adamkaus jaunystėje puoselėtos meilės sportui.
Daugiau nei pusė tūkstančio moksleivių iš visos Lietuvos rungėsi azartiškose sporto varžybose mišriose komandose, varžėsi 100 metrų bėgimo, šuolio į tolį rungtyse, žaidė futbolą, krepšinį, tinklinį, dalyvavo dailės plenere „Laiškas Prezidentui“, pasirodė dainų festivalyje „Šimtmečio karta: dainuojame Lietuvai“, išbandė jėgas pramoginėse atrakcijose bei loterijoje ir mėgavosi šventinėmis vaišėmis.
11-oje „Adamkiadoje“ pasižymėjo:
KREPŠINIS
1 vieta. Komanda „Aplinkos sargai“ (Enrikas ir Jokūbas iš Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos bei Aretas ir Vytis iš Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos).
2 v. „Vienybės sparnai“.
3 v. „Ateities lyderiai“.
FUTBOLAS
1. Komanda „Šimtmečio ąžuolai“ (Justinas ir Lukas iš Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos bei Dominykas ir Dovydas iš Alytaus r. Butrimonių gimnazijos).
2 v. „Laisvė“.
3 v. „Pergalės vytis“.
TINKLINIS
1 v. Raseinių r. Ariogalos gimnazija.
2 v. Širvintų r. Gelvonų gimnazija.
3 v. Kaišiadorių r. Kruonio pagr. mokykla.
ŠUOLIS Į TOLĮ (IŠ VIETOS)
Merginos
1 v. Marija Sydorenko iš Raseinių r. Ariogalos gimnazijos.
2 v. Vaida Jomantaitė iš Radviliškio r. Sidabravo gimnazijos.
3 v. Neda Ambrasaitė iš Prezidento V. Adamkaus gimnazijos.
Vaikinai
1 v. Eimantas Kukšta iš Prezidento V. Adamkaus gimnazijos.
2 v. Gustas Knyzelis iš Kelmės r. Tytuvėnų gimnazijos.
3 v. Šarūnas Mikailionis iš Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos.
100 M BĖGIMAS
Merginos
1 v. Elija Osipavičiūtė iš Molėtų gimnazijos.
2 v. Daiva Lentinaitė iš Kelmės r. Tytuvėnų gimnazijos.
3 v. Estela Kielytė iš Raseinių r. Ariogalos gimnazijos.
Vaikinai
1 v. Paulius Juknevičius iš Pasvalio r. Vaškų gimnazijos.
2 v. Tajus Civilka iš Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos.
3 v. Atilla Emilis Sogut iš Raseinių r. Ariogalos gimnazijos.
Muzikos festivalio laureatai
Vaikinų vokalinis ansamblis „Kvintabosai“ iš Molėtų gimnazijos.
Melita Paškevičiūtė iš Raseinių r. Ariogalos gimnazijos.
Alytaus r. Butrimonių gimnazijos mergaičių ansamblis.
Dailės plenero laureatai
Gabija Janulionytė iš Prezidento V. Adamkaus gimnazijos.
Paulina Rupšytė iš Raseinių r. Ariogalos gimnazijos.
Linas Stasionis iš Alytaus r. meno ir sporto mokyklos.
Kiekvienai iš 25-ių „Adamkiadoje“ dalyvavusių mokyklų padovanotas simbolinis šimtmečio ąžuoliukas, juos V. Valvonis įteikė su VDU administracijos direktoriumi Jonu Okuniu.
Jie pagerbė lengvosios atletikos sportininkus, kurie iškovojo prizines vietas. Krepšinio varžybų nugalėtojus pasveikino krepšinio 3 prieš 3 Lietuvos atstovai Aurelijus Pukelis, Marijus Užupis ir Šarūnas Vingelis. Futbolo turnyro prizininkus apdovanojo Lietuvos čempiono „Kauno Žalgirio“ kapitonas Fedor Černych ir žaidėjas Vykintas Slivka.
Šventė tęsia gražias bei prasmingas tradicijas, kurias praeityje puoselėjo ponios Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas.
Fondas ilgus metus aktyviai globojo mokinius, mokytojus ir švietimo įstaigas iš nutolusių Lietuvos regionų, todėl „Adamkiada“ iki šiol išlaiko regionus vienijančią misiją.
Ji suteikia išskirtinę progą moksleiviams iš mažesnių miestelių ar rajonų pamatyti didesnius centrus, susirasti naujų draugų, pasitikrinti savo jėgas sporto aikštelėse bei meniniuose užsiėmimuose ir pasijusti didelės, vieningos Lietuvos bendruomenės dalimi.
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