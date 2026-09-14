Vienijanti tradicija: etninės kultūros akcija vėl šokdins visą Lietuvą

Lietuvos nacionalinio kultūros centro inicijuotas renginys, kasmet suburiantis tūkstančius žmonių, kviečia bent trumpam sustoti kasdienybės skuboje, pamiršti žiūrovo vaidmenį ir įsilieti į bendrą šokio ratą.
Nemokama ir visiems atvira akcija primena, kad tradicinis šokis – tai gyvas bendravimo būdas, kuriam nereikia scenos ar išankstinio pasiruošimo. Užtenka noro būti kartu, išgirsti muziką ir žengti pirmą žingsnį.
Šokti tądien galės kiekvienas: tiek pirmą kartą žengiantis tradicinio šokio žingsnį, tiek jau ne vienerius metus liaudies šokius puoselėjantis dalyvis.
Tradicinės melodijos ir šokių žingsneliai vienu metu sujungs Lietuvos miestus ir miestelius – nuo didžiųjų centrų iki atokesnių kampelių.
Šokėjai ir muzikantai rinktis bei bendram šokiui burtis kviečiami Kauno Nepriklausomybės aikštėje, Klaipėdos etnokultūros centro kiemelyje, Šiaulių Povilo Višinskio aikštėje, Kėdainių Vytauto parke, Telšių Turgaus aikštėje, Jonavos Ramybės skvere, Kuršėnų kultūros centro amfiteatre, taip pat Trakų, Ylakių, Sintautų miestelių erdvėse ir daugelyje kitų šalies vietų.
Sostinės gyventojai ir svečiai suksis pačioje miesto širdyje – Vinco Kudirkos aikštėje, kur šventė taps šurmuliuojančios „Tautų mugės“ dalimi.
Renginio pradžia – 18 val. Čia susirinkusius šokdins ir aukštaičių, dzūkų, suvalkiečių, žemaičių bei mažlietuvių šokių mokys Vilniaus miesto folkloro ansambliai.
Per vienuolika metų ši iniciatyva tapo gražia rudens tradicija, kasmet suburiančia vis daugiau bendruomenių ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Šiemet lietuviškas šokis skambės ir užsienyje – prie akcijos jungiasi Jungtinės Karalystės, Lenkijos ir Vokietijos lietuvių bendruomenės.
Prie idėjos įgyvendinimo visose šalies savivaldybėse aktyviai prisideda kultūros centrai, bibliotekos, muziejai, mokyklos, mėgėjų meno kolektyvai, tradicinių šokių klubai bei pavieniai entuziastai. Lietuvos nacionalinio kultūros centro turimais duomenimis, vyksta daugiau nei 100 šokių švenčių, į jas kultūros ir švietimo specialistai bei tradicinio šokio entuziastai sukviečia apie 20 tūkstančių akcijos dalyvių ir stebėtojų.
Organizatoriai kviečia nepraleisti progos patiems įsilieti į bendrą sūkurį ir gyvai pajusti skirtingų šalies regionų tradicinių šokių savitumą, energiją bei vienijančią bendrystės galią.
Etninės kultūros akcija „Visa Lietuva šoka“ kviečia visus – nepriklausomai nuo amžiaus ar šokio patirties – kartu pažinti ir išbandyti gyvąsias lietuvių tradicijas.
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