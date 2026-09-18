„Žalgirio“ arenoje prasidės antroji Kauno knygų mugė

Organizatorių teigimu, šiemet Kauno knygų mugė siekia sukurti erdvę, kurioje bus galima ne tik įsigyti knygų, bet ir suburti literatūros bendruomenę – leidėjus, autorius, bibliotekininkus, mokytojus, jaunuosius skaitytojus, šeimas.
„Kaunas visada buvo miestas, kuriame žmonės vertina žinias, knygas ir prasmingą bendrystės laiką. Džiaugiamės, kad Kauno knygų mugė jau antrą kartą suburs tūkstančius kauniečių ir miesto svečių, kad jie čia atras įkvepiančių autorių ir įdomių pokalbių. Tikiu, kad kiekvienas iš šio renginio išsineš ne tik naują knygą, bet ir naujų minčių bei prasmingų patirčių“, – teigia Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Pasak organizatorių, viena ryškiausių mugės naujovių – didžiulė Lietuvos bibliotekų erdvė, gavusi „Bibliotekų forumo“ pavadinimą, kurioje skaitytojai galės bendrauti su skirtingų šalies regionų bibliotekomis.
Bibliotekų programoje numatytos dešimtys edukacijų, parodų ir interaktyvių veiklų, taip pat skaitytojų klubų moderatorių forumas „Atviras skaitytojų klubas“, subursiantis bibliotekų bendruomenę iš visos Lietuvos.
Viena iš ryškesnių šių metų mugės temų – Lietuvos istorija. Programoje numatyti naujausių istorinių knygų pristatymai ir diskusijos apie valstybės istorijos lūžius, asmeninius žmonių likimus bei miestų atmintį.
Kauno knygų mugėje taip pat dalyvaus Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Ji pristatys Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro išleistas knygas ir kvies į susitikimus su istorikais, autoriais bei kultūros tyrėjais.
Speciali erdvė bus sukurta ir jauniesiems skaitytojams, vaikai ir moksleiviai čia galės dalyvauti literatūriniuose protmūšiuose. Organizatoriai tikisi, kad ši programa paauglius padės labiau įtraukti į skaitymo pasaulį ir parodyti jiems, jog literatūra gali būti šiuolaikiška ir labai azartiška.
Antroji Kauno knygų mugė vyks rugsėjo 18–20 dienomis. Pernai renginį aplankė daugiau kaip 20 tūkst. žmonių.
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