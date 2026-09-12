Žinomi žmonės su šeimomis rinkosi į „Mažojo princo“ miuziklą Kauno „Žalgirio“ arenoje

Pilnutėlėje Kauno „Žalgirio“ arenoje spektakliu mėgavosi ir ne vienas žinomas Lietuvos pramogų, kultūros bei visuomenės atstovas, atvykęs kartu su šeima.
Žiūrovų laukė didelio masto sceninis reginys: gyvai skambantis orkestras ir chorai, oro akrobatės, aplink sceną judantis traukinys, sklandantys lėktuvai ir įspūdingos vizualizacijos.
„Mums labai svarbu, kad vaikai nuo mažų dienų turėtų galimybę susitikti su menu gyvai. Tokios patirtys ugdo kūrybiškumą, vaizduotę, gebėjimą jausti ir suprasti meną. Todėl pilna „Žalgirio“ arena šeimų mums yra labai prasmingas įvertinimas. „Naujajai operai“ tai buvo pirmasis pasirodymas Kaune tokio masto erdvėje, todėl labai džiaugiamės šiltu priėmimu ir jau žinome, kad į Kauną dar sugrįšime“, – sakė J. Sakalauskas.
„Mažasis princas“ – spektaklis, jungiantis gyvai atliekamą muziką, teatrą, šiuolaikines technologijas ir vizualinį meną.
Profesionalūs atlikėjai scenoje pasirodo kartu su vaikais, o spektaklio pasaulį papildo oro akrobatika ir įspūdingi vizualiniai sprendimai.
Po sezono atidarymo Kaune „Naujosios operos“ komanda tęsia gastroles po Lietuvą.
Lapkritį „Mažąjį princą“ žiūrovai galės išvysti Šiauliuose ir Vilniuje.
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