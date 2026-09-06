Aliarmas Žaliakalnyje: gatvė – kaip upelis

„Visa gatvė P. Kalpoko g. – kaip upelis. Vanduo veržiasi iš šulinio. Greičiausiai trūko vamzdis“, – svarstė nuotraukomis ir vaizdo įrašu su portalu kauno.diena.lt pasidalijęs kaunietis.
Susisiekus su „Kauno vandenų“ avarinės tarnybos atstovu jis patvirtino, kad informacija apie incidentą – žinoma.
„Gavome pranešimą iš Bendrojo pagalbos centro. Avarinė tarnyba vyksta į įvykio vietą P. Kalpoko gatvėje. Kol kas apie incidento priežastis kalbėti anksti, specialistai jas įvertins nuvykę“, – komentavo bendrovės atstovas, paminėdamas, kad juos pasiekė informacija dėl gausiai iš šulinio besiveržiančio vandens.
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