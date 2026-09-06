 Aliarmas Žaliakalnyje: gatvė – kaip upelis

Aliarmas Žaliakalnyje: gatvė – kaip upelis

2026-09-06 13:03 klaipeda.diena.lt inf.

Sekmadienį perpiet portalo kauno.diena.lt skaitytojai pranešė apie, kaip manoma, vandentiekio avariją Žaliakalnyje.

„Visa gatvė P. Kalpoko g. – kaip upelis. Vanduo veržiasi iš šulinio. Greičiausiai trūko vamzdis“, – svarstė nuotraukomis ir vaizdo įrašu su portalu kauno.diena.lt pasidalijęs kaunietis.

Susisiekus su „Kauno vandenų“ avarinės tarnybos atstovu jis patvirtino, kad informacija apie incidentą – žinoma.

„Gavome pranešimą iš Bendrojo pagalbos centro. Avarinė tarnyba vyksta į įvykio vietą P. Kalpoko gatvėje. Kol kas apie incidento priežastis kalbėti anksti, specialistai jas įvertins nuvykę“, – komentavo bendrovės atstovas, paminėdamas, kad juos pasiekė informacija dėl gausiai iš šulinio besiveržiančio vandens.

Šiame straipsnyje:
P. Kalpoko gatvė
Žaliakalnis
vandentiekio avarija
šulinys
veržiasi vanduo

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