Aludarių diena Kaune: organizatoriai pristatys unikalią erdvę, sukurtą išskirtinai šiai šventei

Liepos 14 d. Kaune jau šeštą kartą vyks „Volfas Engelman“ organizuojama Aludarių dienos šventė. Šiais metais organizatoriai kviečia ne tik linksmintis, bet ir pažinti aludarystės meną – programoje laukia kraftinių gėrimų degustacijos, ekskursijos po didįjį bravorą, žaidimai ir kitos smagios su aludaryste susijusios pramogos. Be to, būtent per šį renginį bus pristatyta naujiena: išskirtinai šiam renginiui sukurta unikalios koncepcijos erdvė – alaus sodas (vok. biergarten).