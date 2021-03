Ant per Nerį statomo tilto sugrįžta darbininkai

Bendrovės "Kauno tiltai" darbininkai tęsia naujojo tilto per Nerį statybas. Šis tiltas ateityje sumažins spūstis visos šalies transporto arterija tapusiame A1 kelyje.

Sausio pabaigoje statant naująjį tiltą per Nerį įvyko tragiška nelaimė, kurios metu žuvo darbininkas. Dėl to laikinai buvo sustabdyti visi statybų darbai.

"Bendrovės "Kauno tiltai" vykdomas projektas kelyje A1 ties Kleboniškiu apima naujojo tilto per Nerį, viaduko per Jonavos gatvę ir jungiamojo kelio statybą. Pasibaigus technologinei pertraukai, nuo kovo vidurio bendrovė pradėjo darbų sezoną. Šiuo metu objekte vykdomi žemės sankasos, atraminės sienos ties prekybos centru įrengimo darbai. Rūpinamės vandens nutekėjimo sistemomis, tęsiame viaduko per Jonavos gatvę statybas", – apie tai, kokie darbai vykdomi tilto statybvietėje, komentavo "Kauno tiltų" generalinis direktorius Aldas Rusevičius.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Po sausį įvykusios nelaimės buvo atliktas tilto konstrukcijos vertinimas. Jį atlikę tyrėjai nustatė, kad pagrindinės konstrukcijos – perdanga ir atramos – yra nepažeistos, o paties tilto statybos darbus galima tęsti nepertvarkant nuolatinių konstrukcijų.

Pasak "Kauno tiltų" vadovo, nors pagrindinės tilto konstrukcijos nelaimės metu nebuvo pažeistos, teko remontuoti apgadintas laikinas konstrukcijas.

"Bendrovės užsakymu pagaminta nauja pagalbinė, papildomai sustiprinta laikina metalinė konstrukcija. Ji bus naudojama tilto statybos technologiniame procese. Tilto statybos darbus tikimės atnaujinti po šv. Velykų", – kada statybos darbai užvirs visu tempu, nurodė A.Rusevičius.

Nors darbai ir atnaujinami, kol kas nėra aiškios visos nelaimės aplinkybės.

"Tyrimas nelaimės aplinkybėms ir priežastims nustatyti tebevyksta. Tyrimą atlieka įmonės specialistų grupė, taip pat pasitelkėme dvi nepriklausomas ekspertų bendroves. Įmonės tyrimo rezultatai su minėtų ekspertų vertinimais bus perduoti tiriančioms institucijoms. Šios, išnagrinėjusios visų šalių pateiktą informaciją, pateiks savo galutines oficialias išvadas. "Kauno tiltai" imasi ir imsis visų priemonių, kad užkirstų kelią panašiems įvykiams ateityje", – teigė bendrovės generalinis direktorius.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Tyrimą dėl nelaimės taip pat atlieka Valstybinė darbo inspekcija, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija bei Kauno apygardos prokuratūra.

"Kauno diena" primena, kad statant naują tiltą per Nerį sausio 27 d. žuvo žmogus, dar trys darbininkai buvo sužaloti.

"Du iš jų po medikų apžiūros iš karto buvo išleisti namo, šiuo metu jie tęsia darbus objekte. Trečias darbininkas toliau gydomas reabilitacijoje", – apie darbininkų būklę komentavo A.Rusevičius ir pridūrė, kad visas su nelaime ir jos padariniais susijusias išlaidas prisiėmė įmonė.

Naująjį tiltą per Nerį planuojama užbaigti šių metų rudenį. "Mūsų specialistai deda visas pastangas, kad įsipareigojimus įvykdytų laiku ir kokybiškai", – teigė "Kauno tiltų" generalinis direktorius.