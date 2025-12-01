Apdovanojo už tvarumą

Šalies ugdymo įstaigoms, kurios tvarumo srityje yra padariusios didžiausią pažangą, švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė įteikė „Trečiosios tvarumo bruknės“ lenteles.
Ši lentelė – aukščiausias įvertinimas, suteikiamas tik toms mokykloms, kurios nuosekliai integruoja tvarumo principus į kasdienę veiklą, daro matomą poveikį aplinkai ir gali dalytis patirtimi su kitais.
„Trečiosios tvarumo bruknės“ lentelės buvo įteiktos ir trims Kauno rajono ugdymo įstaigoms:
„Tvarios mokyklos“ apdovanojimai yra dalis darbotvarkės „Tvari mokykla 2030“. Jie organizuojami siekiant pasidalyti Lietuvos mokyklų tvarumo pavyzdžiais ir gerosiomis praktikomis, taip pat apdovanoti tvarių mokyklų kūrėjus.
Naujausi komentarai