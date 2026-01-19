Dziudo čempionate – laisvės ir patriotizmo atmosfera

Dziudo pradininkas Lietuvoje, Kauno rajono dziudo mokyklos įkūrėjas ir ilgametis direktorius, treneris A. S. Bubnelis lemtingąją sausio 13-ąją subūrė dvylika tuomečių dziudo trenerių ir auklėtinių ir vyko budėti prie parlamento. 2000 m. gimė tradicija prisiminti šią dieną tarptautinėse varžybose, į kurias kasmet susirenka sportininkai iš Lietuvos ir kaimyninių šalių.
Pasveikinti beveik 200 sportininkų atvyko Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, nemažai buvusių parlamento gynėjų, dziudo veteranų, A. S. Bubnelio auklėtiniai.
„Prabėgo jau 35 metai nuo tų kruvinų įvykių. Tą Sausio 13-osios naktį, kai visa tauta gynė savo laisvę, žuvo keturiolika, o 1 tūkst. buvo sužeistų. Tikiu, kad jeigu išauštų tokia diena, kai reikėtų vėl kovoti dėl laisvės, jūs, jaunoji karta, gintumėte mūsų nepriklausomybę. Šis turnyras jau seniai yra ne tik apie sportinius pasiekimus, bet ir istorinės atminties diena, kai prisimename tuos, kurie žuvo gindami mūsų laisvę. Didžiuojuosi jumis ir linkiu gražių kovų IR pergalių“, – sakė V. Makūnas.
Turnyro atidarymo iškilmėse meras vardiniais laikrodžiais apdovanojo Sausio 13-osios gynėjus ir buvusius ilgamečius dziudo trenerius Vytautą Budginą, Romualdą Pocių ir Vaidotą Kavaliauską.
Prisimindami Sausio 13-osios įvykius čempionato dalyviai, jų artimieji ir svečiai sugiedojo Lietuvos himną ir tylos minute pagerbė Laisvės gynėjus.
Čempionate dėl nugalėtojų medalių ir taurių varžėsi 177 sportininkai iš įvairių Lietuvos sporto klubų, sporto centrų ir mokyklų. Jie buvo suskirstyti į kelias amžiaus kategorijas: iki vienuolikos ir iki trylikos metų. Čempionate jaunieji dziudo meistrai ne tik siekė asmeninės pergalės, bet ir rinko taškus savo komandoms.
