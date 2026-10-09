Apdovanoti geriausių lietuviškų gaminių kūrėjai: tarp jų – ir žinomi žmonės

83 gaminiai įvertinti parodos medaliais. Komisijos gaminius vertino maisto ir gėrimų, kosmetikos, buitinės chemijos, lengvosios pramonės, maisto papildų, augintinių pašarų bei kitų produktų kategorijose. Vertinimo kriterijai – kokybė, inovatyvumas, draugiškumas aplinkai, tvarumas ir kt.
Šimtai kūrėjų ir gamintojų
Šiemet į „Žalgirio“ areną pristatyti savo gaminių ir paslaugų susirinko daugiau nei 250 šalies gamintojų ir kūrėjų. Tarp parodos dalyvių – tiek gerai žinomi Lietuvos prekių ženklai, tiek mažesni, pristatantys savo produkciją ir naujoves.
Parodoje apsilankęs Seimo pirmininkas Juozas Olekas atkreipė dėmesį, kad pavadinime „Rinkis prekę lietuvišką“ užkoduotas ne šiaip paprastas kvietimas. „Kai renkamės lietuvišką duoną, sūrį ar kosmetikos gaminį parduotuvės lentynoje arba užsisakome jį internetu, mes ne tik įsigyjame lietuvišką prekę, bet ir paremiame savo kaimyną, kraštietį, kuris nelaukė ištiestos pagalbos rankos, o pats susikūrė darbo vietą sau ar kitam žmogui“, – teigė J. Olekas.
„Pats geriausias rezultatas – turėti nuolatinių savo prekių vartotojų“, – sakė Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jis paminėjo, kad parodos lankytojų laukia įspūdingų dalykų.
Gamintojų apsuptyje ministras kalbėjo: „Nuo čia prasideda stipri Lietuva. Per aštuoniolika metų užaugo karta, kuri turėjo galimybę rinktis lietuviškas prekes, kurti jas, gaminti, eksportuoti ir taip garsinti Lietuvą pasaulyje, užkariauti naujas rinkas ir plėsti ryšius.“
Užkariauja pasaulį
Ekonomikos ir inovacijų viceministras Paulius Petrauskas džiaugėsi, kad lietuviškos prekės vis labiau užkariauja pasaulį. „Dažnai kalbame apie inovacijas, eksportą ir konkurencingumą, tačiau už šių žodžių slypi labai paprasti dalykai – geros idėjos ir Lietuvos žmonės, kurie, nors mūsų šalis nedidelė, sugeba sukurti verslus, puikiai atrodančius pasaulinėje rinkoje“, – dėstė viceministras.
Anot jo, gerai, kai lietuviškas prekes perka patys lietuviai, tačiau dar geriau, kai jas renkasi ir užsieniečiai.
Nuo čia prasideda stipri Lietuva.
Eksporto svarbą akcentavo ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. „Išgyvenome sunkius laikus, įveiksime ir dabartinius iššūkius. Rinktis lietuvišką prekę ypač svarbu tada, kai eksportas šiek tiek sulėtėja. Būdamas ir „BusinessEurope“ viceprezidentu, atsakingu už energetiką ir bendrąją rinką, dedu pastangas, kad Europos rinka būtų vieninga, o prieiga prie kapitalo – paprastesnė. Siekiame sukurti bendrą kapitalo rinką, kad bet kuri Lietuvos įmonė galėtų skolintis Vokietijoje, Prancūzijoje ar kitose Europos šalyse“, – apie pastangas padėti verslui atsinaujinti, įsisavinti naujos kartos įrangą, kuri leistų įmonėms išlikti konkurencingoms, kalbėjo V. Janulevičius.
Parodos „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ aukso medalius maisto ir gėrimų kategorijoje, pelnė:
ART GLACIO, Kavos grietininiai valgomieji ledai
ŪKIS AUKSARAGĖ, Ožkų pieno sūris „Kernius“
ČEKIŠKĖS ŪKIS, Nugarinė su oda š.r.
EKO GĖRIMAI, RABARBARŲ POKŠT
GERŲ MINČIŲ ŪKIS, Desertinis aviečių actas
GERŲ MINČIŲ ŪKIS, Avietinis BBQ padažas
JOKUBAIČIŲ ŠEIMOS EKO ŪKIS, Gintarinis sviestas
KADAGINĖ, Kiaulienos nugarinė š.r.
KADAGINĖ, Dešra „Kadaginė“
KARVAINAS, Šaltalankių ledai
KARVAINAS, Druskininkų mineralinio vandens ledai
LAŠŲ DUONA, Daigintų grikių pabarstukai
MERCIS, Raudono pelėsio minkštasis sūris „Ridas“
MERCIS, Kietasis brandintas sūris „Mercis“
MIELLA, Vyšnių sausas vynas
MIELA, Svarainių desertinis vynas
NORDIC BERRY, MASHIE uogų arbatos
ARVYDO PADVAISKO DISTILERIJA, Viskis „Juodoji Zita“
PAKRUOJO DVARO SPIRITO VARYKLA IR ALAUS DARYKLA, Trauktinė „ŽOLELINĖ PIEVOS“
PAKRUOJO DVARO SPIRITO VARYKLA IR ALAUS DARYKLA, Trauktinė „ŽOLELINĖ SODAI“
LAURUČIŲ ŪKIS, Kreminis medus su česnaku, imbieru ir citrina
ŠERKŠNO MEDUS, Medus su pikiu ir žiedadulkėmis
RINKUŠKIAI, Salyklo granola „Alaus kelias gastro“
ŠALČININKŲ ŽUVININKYSTĖS ŪKIS, SZU Caviar - juodieji sibirinių eršketų ikrai
ŠERNO PĖDA, Vytintas elnienos kumpelis medinėje dėžutėje
ŠOKOLADO GAMA, „Gilė“ šokoladas su gilėmis
ŠOKOLADO GAMA, „Rugvilė“ šokoladas su duona
ŠEIMOS ŪKIS „UOGELĖ", Šilauogių uogienė
ŪKININKĖ DAIVA KVEDARAITĖ, Šaltalankių sultys, ekologiškos
ŪKININKĖ JOLANTA JASIŪNIĖNĖ (KALVELĖS ŪKIS), „Karaliūnų“ sūris
VOLFAS ENGELMAN, Gira „Smetoniška tradicinė“ 0,5L
7-IN IR TETA BITĖ, Medaus skanėstų ir arbatų rinkinys „4 metų laikai“
Parodos „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ aukso medalius maisto ir gėrimų kategorijoje, pelnė:
ARVYDO PADVAISKO DISTILERIJA, Obuolių brendis „Hanami“
ALLIVE EUROPE, Ekologiška sėklų granola su uogomis „Immunity Boost“
FITSNACK, Trispalvis pastilės ragelis „Lietuvos skonis“
KSEDA, Ekologiškas burokėlių sulčių raugas su salierais
MV GROUP PRODUCTION, ALITA Reserve Brut
RITA DIRVINIENĖ, Džiovintas sūris
RŪTA, Šokoladinių saldainių rinkinys „Šiauliai“
ROKO ŪKIS, Baravykiniai prieskoniai
Parodos „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ auko medalius buitinės chemijos kategorijoje, pelnė:
SIEGEL GROUP, NICI 2in1 - parfumuotas skalbiklis ir minkštiklis TWILIGHT BLOOM, 1000 ml
SIEGEL GROUP, NICI parfumuotas lyginimo skystis SWEETEST BERRY, 500 ml
KOSLITA, Ekologiškas vonios valiklis STORK, 0,5 l
KOSLITA, Parfumuotas skalbiklis ir minkštiklis „IEVA“ greipfruto, gintaro ir tonkos pupelių, 1 l
Parodos „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ sidabro medalius buitinės chemijos kategorijoje, pelnė:
INSODA, Universalus purškiamas sodos valiklis
SIMONOS KŪRYBA, NUNU stiklų ir veidrodžių valiklis
KOSLITA, Skalbinių kvepalai „IEVA“ medienos, odos, gintaro, 0,5 l
Parodos „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ aukso medalius buitinės kosmetikos kategorijoje, pelnė:
BIOK LABORATORIJA, „MARGARITA COSMOS ORGANIC“ rankų muilas ūdo medienos aromato
CLM COSMETICS, Skin Boost Technique R-PDRN veido ir kaklo odos eliksyras
CANDLE FAMILY, Kvepalai „CHAVÉA“ by Indrė Bareikienė
FILMAI IR KVAPAI, Drėkinamasis šampūnas
ŠVARŪS DANTYS NEGENDA, CARRA burnos priežiūros rinkinys
NATŪRALIOS IDĖJOS, Kvepalai „Tobacco d'Or“ by Saugirdas Vaitulionis
SIMONOS KŪRYBA, NUNU naktinė plaukų kaukė
VAISTINĖ VALERIJONAS, Veido kremas jautriai odai „Razalija“
Parodos „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ sidabro medalius buitinės kosmetikos kategorijoje, pelnė:
BAJULAB, Dezodoruojanti pėdų pudra „Be rūpesčio“
BIOKOSMETIKOS AKADEMIJA, BIOCOS lūpų kaukė „Minted kiss“
EVIJA & PARTNER, Kietasis plaukų šampūnas EVIJA „Dilgėlė“
ŠVARŪS DANTYS NEGENDA, Vaikiška dantų pasta CARRA KIDS
NATŪRALIOS IDĖJOS, Parfumuotas skystas muilas Crème de Vanille
SWRL COSMETICS, SWRL Atnaujinantis rankų kremas, 60ml
Parodos „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ aukso medalius maisto papildų kategorijoje, pelnė:
MEDICA SOLUTIONS, Kompleksas moterims „WOMAN CODE“
DOMUS NATURAE, HEALTHY GUT
DOMUS NATURAE, NEURO BALANCE
DOMUS NATURAE, TOP 4 HERBS
Parodos „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ sidabro medalius maisto papildų kategorijoje, pelnė:
DOMUS NATURAE, HIDROLIZUOTAS PEPTAN® KOLAGENAS 15 000 SU BIOTINU, KRIAUŠIŲ SKONIO
DOMUS NATURAE, IMUNO SAFE
FILMAI IR KVAPAI, Skystasis maisto papildas imunitetui „Neįveikiamas skydas“
Parodos „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ aukso medalius augintinių pašarų kategorijoje, pelnė:
KIKA GROUP, Nature's Protection PRIME suaugusių šunų šlapias pašaras su žvėriena
KIKA GROUP, Nature's Protection SUPERIOR CARE kreminiai funkciniai skanėstai katėms su tunu ir ančiuviais
Parodos „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ aukso medalius lengvosios pramonės kategorijoje, pelnė:
PAKAITA, Merino vilnos kostiumėlis
ANASTASIJA KACHOVIČ, „Ištakų raštai“ – šiaudo mozaikos papuošalų komplektas
UTENOS TRIKOTAŽAS, Merino vilnos ir modalo džemperis
VEGATEKSA, Merino vilnos namų kojinės
VITABELI, „SHIZURI“ dvipusė neurobalansinė pagalvė 45×60 cm
COMCO, COMCO antklodė su kanapėmis ir medvilne
EVERYDAY BY ROBERTA, Moteriškas vaflinės medvilnės chalatas
Parodos „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ sidabro medalius lengvosios pramonės kategorijoje, pelnė:
COMCO, COMCO PREMIUM MULARD ančių pūkų pagalvė
SELENAS, Alpakos vilnos paltas „Milena“ graphite
Parodos „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ aukso medalis unikalių lietuviškų gaminių kategorijoje:
PAGALIAU, Medinė dėlionė „Karalių pasaka“
Parodos „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ aukso medalius kategorijoje „Vartotojų mylimiausi“ pelnė:
ŠVARŪS DANTYS NEGENDA, CARRA burnos priežiūros rinkinys
INSODA, Universalus purškiamas sodos valiklis
CANDLE FAMILY, Kvepalai „CHAVÉA“ by Indrė Bareikienė
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