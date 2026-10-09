 Apdovanoti geriausių lietuviškų gaminių kūrėjai: tarp jų – ir žinomi žmonės

Apdovanoti geriausių lietuviškų gaminių kūrėjai: tarp jų – ir žinomi žmonės

įvertintas šokoladas su gilėmis, medinė dėlionė, antklodė su kanapėmis
2026-10-09 15:27
Jurgita Šakienė

Kauno „Žalgirio“ arenoje šiandien prasidėjo tris dienas veikianti paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026”, kurioje savo produkciją pristato 253 gamintojai iš visos Lietuvos.

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Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“

83 gaminiai įvertinti parodos medaliais. Komisijos gaminius vertino maisto ir gėrimų, kosmetikos, buitinės chemijos, lengvosios pramonės, maisto papildų, augintinių pašarų bei kitų produktų kategorijose. Vertinimo kriterijai – kokybė, inovatyvumas, draugiškumas aplinkai, tvarumas ir kt.

Organizatorių nuotr.

Šimtai kūrėjų ir gamintojų

Šiemet į „Žalgirio“ areną pristatyti savo gaminių ir paslaugų susirinko daugiau nei 250 šalies gamintojų ir kūrėjų. Tarp parodos dalyvių – tiek gerai žinomi Lietuvos prekių ženklai, tiek mažesni, pristatantys savo produkciją ir naujoves.

Parodoje apsilankęs Seimo pirmininkas Juozas Olekas atkreipė dėmesį, kad pavadinime „Rinkis prekę lietuvišką“ užkoduotas ne šiaip paprastas kvietimas. „Kai renkamės lietuvišką duoną, sūrį ar kosmetikos gaminį parduotuvės lentynoje arba užsisakome jį internetu, mes ne tik įsigyjame lietuvišką prekę, bet ir paremiame savo kaimyną, kraštietį, kuris nelaukė ištiestos pagalbos rankos, o pats susikūrė darbo vietą sau ar kitam žmogui“, – teigė J. Olekas.

Regimanto Zakšensko nuotr.

„Pats geriausias rezultatas – turėti nuolatinių savo prekių vartotojų“, – sakė Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jis paminėjo, kad parodos lankytojų laukia įspūdingų dalykų.

Gamintojų apsuptyje ministras kalbėjo: „Nuo čia prasideda stipri Lietuva. Per aštuoniolika metų užaugo karta, kuri turėjo galimybę rinktis lietuviškas prekes, kurti jas, gaminti, eksportuoti ir taip garsinti Lietuvą pasaulyje, užkariauti naujas rinkas ir plėsti ryšius.“

Užkariauja pasaulį

Ekonomikos ir inovacijų viceministras Paulius Petrauskas džiaugėsi, kad lietuviškos prekės vis labiau užkariauja pasaulį. „Dažnai kalbame apie inovacijas, eksportą ir konkurencingumą, tačiau už šių žodžių slypi labai paprasti dalykai – geros idėjos ir Lietuvos žmonės, kurie, nors mūsų šalis nedidelė, sugeba sukurti verslus, puikiai atrodančius pasaulinėje rinkoje“, – dėstė viceministras.

Anot jo, gerai, kai lietuviškas prekes perka patys lietuviai, tačiau dar geriau, kai jas renkasi ir užsieniečiai.

Nuo čia prasideda stipri Lietuva.

Eksporto svarbą akcentavo ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. „Išgyvenome sunkius laikus, įveiksime ir dabartinius iššūkius. Rinktis lietuvišką prekę ypač svarbu tada, kai eksportas šiek tiek sulėtėja. Būdamas ir „BusinessEurope“ viceprezidentu, atsakingu už energetiką ir bendrąją rinką, dedu pastangas, kad Europos rinka būtų vieninga, o prieiga prie kapitalo – paprastesnė. Siekiame sukurti bendrą kapitalo rinką, kad bet kuri Lietuvos įmonė galėtų skolintis Vokietijoje, Prancūzijoje ar kitose Europos šalyse“, – apie pastangas padėti verslui atsinaujinti, įsisavinti naujos kartos įrangą, kuri leistų įmonėms išlikti konkurencingoms, kalbėjo V. Janulevičius.

Regimanto Zakšensko nuotr.

Parodos „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ aukso medalius maisto ir gėrimų kategorijoje, pelnė:

ART GLACIO, Kavos grietininiai valgomieji ledai

ŪKIS AUKSARAGĖ, Ožkų pieno sūris „Kernius“

ČEKIŠKĖS ŪKIS, Nugarinė su oda š.r.

EKO GĖRIMAI, RABARBARŲ POKŠT

GERŲ MINČIŲ ŪKIS, Desertinis aviečių actas

GERŲ MINČIŲ ŪKIS, Avietinis BBQ padažas

JOKUBAIČIŲ ŠEIMOS EKO ŪKIS, Gintarinis sviestas

KADAGINĖ, Kiaulienos nugarinė š.r.

KADAGINĖ, Dešra „Kadaginė“

KARVAINAS, Šaltalankių ledai

KARVAINAS, Druskininkų mineralinio vandens ledai

LAŠŲ DUONA, Daigintų grikių pabarstukai

MERCIS, Raudono pelėsio minkštasis sūris „Ridas“

MERCIS, Kietasis brandintas sūris „Mercis“

MIELLA, Vyšnių sausas vynas

MIELA, Svarainių desertinis vynas

NORDIC BERRY, MASHIE uogų arbatos

ARVYDO PADVAISKO DISTILERIJA, Viskis „Juodoji Zita“

PAKRUOJO DVARO SPIRITO VARYKLA IR ALAUS DARYKLA, Trauktinė „ŽOLELINĖ PIEVOS“

PAKRUOJO DVARO SPIRITO VARYKLA IR ALAUS DARYKLA, Trauktinė „ŽOLELINĖ SODAI“

LAURUČIŲ ŪKIS, Kreminis medus su česnaku, imbieru ir citrina

ŠERKŠNO MEDUS, Medus su pikiu ir žiedadulkėmis

RINKUŠKIAI, Salyklo granola „Alaus kelias gastro“

ŠALČININKŲ ŽUVININKYSTĖS ŪKIS, SZU Caviar - juodieji sibirinių eršketų ikrai

ŠERNO PĖDA, Vytintas elnienos kumpelis medinėje dėžutėje

ŠOKOLADO GAMA, „Gilė“ šokoladas su gilėmis

ŠOKOLADO GAMA, „Rugvilė“ šokoladas su duona

ŠEIMOS ŪKIS „UOGELĖ", Šilauogių uogienė

ŪKININKĖ DAIVA KVEDARAITĖ, Šaltalankių sultys, ekologiškos

ŪKININKĖ JOLANTA JASIŪNIĖNĖ (KALVELĖS ŪKIS), „Karaliūnų“ sūris

VOLFAS ENGELMAN, Gira „Smetoniška tradicinė“ 0,5L

7-IN IR TETA BITĖ, Medaus skanėstų ir arbatų rinkinys „4 metų laikai“

Parodos „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ aukso medalius maisto ir gėrimų kategorijoje, pelnė:

ARVYDO PADVAISKO DISTILERIJA, Obuolių brendis „Hanami“

ALLIVE EUROPE, Ekologiška sėklų granola su uogomis „Immunity Boost“

FITSNACK, Trispalvis pastilės ragelis „Lietuvos skonis“

KSEDA, Ekologiškas burokėlių sulčių raugas su salierais

MV GROUP PRODUCTION, ALITA Reserve Brut

RITA DIRVINIENĖ, Džiovintas sūris

RŪTA, Šokoladinių saldainių rinkinys „Šiauliai“

ROKO ŪKIS, Baravykiniai prieskoniai

Parodos „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ auko medalius buitinės chemijos kategorijoje, pelnė:

SIEGEL GROUP, NICI 2in1 - parfumuotas skalbiklis ir minkštiklis TWILIGHT BLOOM, 1000 ml

SIEGEL GROUP, NICI parfumuotas lyginimo skystis SWEETEST BERRY, 500 ml

KOSLITA, Ekologiškas vonios valiklis STORK, 0,5 l

KOSLITA, Parfumuotas skalbiklis ir minkštiklis „IEVA“ greipfruto, gintaro ir tonkos pupelių, 1 l

Parodos „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ sidabro medalius buitinės chemijos kategorijoje, pelnė:

INSODA, Universalus purškiamas sodos valiklis

SIMONOS KŪRYBA, NUNU stiklų ir veidrodžių valiklis

KOSLITA, Skalbinių kvepalai „IEVA“ medienos, odos, gintaro, 0,5 l

Parodos „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ aukso medalius buitinės kosmetikos kategorijoje, pelnė:

BIOK LABORATORIJA, „MARGARITA COSMOS ORGANIC“ rankų muilas ūdo medienos aromato

CLM COSMETICS, Skin Boost Technique R-PDRN veido ir kaklo odos eliksyras

CANDLE FAMILY, Kvepalai „CHAVÉA“ by Indrė Bareikienė

FILMAI IR KVAPAI, Drėkinamasis šampūnas

ŠVARŪS DANTYS NEGENDA, CARRA burnos priežiūros rinkinys

NATŪRALIOS IDĖJOS, Kvepalai „Tobacco d'Or“ by Saugirdas Vaitulionis

SIMONOS KŪRYBA, NUNU naktinė plaukų kaukė

VAISTINĖ VALERIJONAS, Veido kremas jautriai odai „Razalija“

Parodos „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ sidabro medalius buitinės kosmetikos kategorijoje, pelnė:

BAJULAB, Dezodoruojanti pėdų pudra „Be rūpesčio“

BIOKOSMETIKOS AKADEMIJA, BIOCOS lūpų kaukė „Minted kiss“

EVIJA & PARTNER, Kietasis plaukų šampūnas EVIJA „Dilgėlė“

ŠVARŪS DANTYS NEGENDA, Vaikiška dantų pasta CARRA KIDS

NATŪRALIOS IDĖJOS, Parfumuotas skystas muilas Crème de Vanille

SWRL COSMETICS, SWRL Atnaujinantis rankų kremas, 60ml

Parodos „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ aukso medalius maisto papildų kategorijoje, pelnė:

MEDICA SOLUTIONS, Kompleksas moterims „WOMAN CODE“

DOMUS NATURAE, HEALTHY GUT

DOMUS NATURAE, NEURO BALANCE

DOMUS NATURAE, TOP 4 HERBS

Parodos „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ sidabro medalius maisto papildų kategorijoje, pelnė:

DOMUS NATURAE, HIDROLIZUOTAS PEPTAN® KOLAGENAS 15 000 SU BIOTINU, KRIAUŠIŲ SKONIO

DOMUS NATURAE, IMUNO SAFE

FILMAI IR KVAPAI, Skystasis maisto papildas imunitetui „Neįveikiamas skydas“

Parodos „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ aukso medalius augintinių pašarų kategorijoje, pelnė:

KIKA GROUP, Nature's Protection PRIME suaugusių šunų šlapias pašaras su žvėriena

KIKA GROUP, Nature's Protection SUPERIOR CARE kreminiai funkciniai skanėstai katėms su tunu ir ančiuviais

Parodos „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ aukso medalius lengvosios pramonės kategorijoje, pelnė:

PAKAITA, Merino vilnos kostiumėlis

ANASTASIJA KACHOVIČ, „Ištakų raštai“ – šiaudo mozaikos papuošalų komplektas

UTENOS TRIKOTAŽAS, Merino vilnos ir modalo džemperis

VEGATEKSA, Merino vilnos namų kojinės

VITABELI, „SHIZURI“ dvipusė neurobalansinė pagalvė 45×60 cm

COMCO, COMCO antklodė su kanapėmis ir medvilne

EVERYDAY BY ROBERTA, Moteriškas vaflinės medvilnės chalatas

Parodos „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ sidabro medalius lengvosios pramonės kategorijoje, pelnė:

COMCO, COMCO PREMIUM MULARD ančių pūkų pagalvė

SELENAS, Alpakos vilnos paltas „Milena“ graphite

Parodos „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ aukso medalis unikalių lietuviškų gaminių kategorijoje:

PAGALIAU, Medinė dėlionė „Karalių pasaka“

Parodos „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ aukso medalius kategorijoje „Vartotojų mylimiausi“ pelnė:

ŠVARŪS DANTYS NEGENDA, CARRA burnos priežiūros rinkinys

INSODA, Universalus purškiamas sodos valiklis

CANDLE FAMILY, Kvepalai „CHAVÉA“ by Indrė Bareikienė

Šiame straipsnyje:
Rinkis prekę lietuvišką 2026
Paroda
Žalgirio arena
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