Apžvalgos ratas – jau pakeliui į Kauną

UNESCO miestų pavyzdžiai
„Apžvalgos ratai – jokia naujiena Europoje. Tokie objektai turistus traukia Jungtinėje Karalystėje, Norvegijoje, Vengrijoje, Austrijoje, Lenkijoje, Estijoje ir kitose šalyse. Mūsų pirmoji lokacija pasirinkta atsižvelgiant į rato gamintojo rekomendacijas. Apžvalgos ratus statosi ir UNESCO miestai, ir tam niekas neprieštarauja“, – sako Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Pavyzdžiui, Budapešte įrengtas 65 metrų aukščio objektas stovi UNESCO vertybės teritorijoje, tačiau dėl to jokių prieštaravimų iš paties UNESCO nesulaukta.
Analogiškos situacijos fiksuojamos Vienoje, Bate (Didžioji Britanija) ir Taline – čia taip pat laikoma, kad apžvalgos ratai nedaro neigiamos įtakos kraštovaizdžiui, o kaip tik padeda apžvelgti šalia esančias ir teritorijas, pastatus, miestų išplanavimus.
Apžvalgos ratui Kaune parinkta vieta Nemuno saloje nėra UNESCO pasaulio vertybės teritorijoje, tačiau sudarys galimybę ją patogiai apžvelgti iš paukščio skrydžio.
Atsivers kraštovaizdis
Apžvalgos ratas – mobilus surenkamas įrenginys. Kiek anksčiau privačių iniciatyvų dėka toks stovėjo ant vadinamojo Milikonių kalno, taip pat Aleksote, Vytauto parke.
Pakilus į 45 metrų aukštį iš Nemuno salos atsiveria vaizdinga panorama – Senamiestis, Naujamiestis, taip pat ir besikeičiantis kairysis Nemuno krantas, kur kyla M. K. Čiurlionio koncertų centras, vystosi nauji kvartalai.
Gamintojas informavo, kad ratą pagamino greičiau nei planuota.
„Tai yra mobilus įrenginys, netvirtinamas prie žemės. Tai – sąmoningas pasirinkimas, kad mieste besikuriant įvairioms traukos vietoms, šis ratas galėtų būti adaptuotas kitur. Viena tokių opcijų – Dariaus ir Girėno stadiono prieigos. Tačiau tam, kad jis ten atsidurtų, reikalingi nuolatiniai žmonių srautai.
Gamintojas informavo, kad ratą pagamino greičiau nei planuota. Dėl šios priežasties reikėjo pakankamai greitai spręsti vietos klausimą. Didelę patirtį sukaupę gamintojai kaip geriausią lokaciją šiai dienai nurodė Nemuno salą. Tiek remiantis mūsų patirtimi, tiek ir po konsultacijų su kitais operatoriais prieita išvados, kad tokie objektai turi stovėti srautingose pėsčiųjų vietose. Žmogus nekeliaus didelio atstumo tik dėl pasisukimo ratu. Milikonių apžvalgos aikštelėje stovėjęs ratas buvo puikus to pavyzdys“, – tikina „Kaunas IN“ direktorius Tadas Stankevičius.
Išsiskiria lankytojų srautais
Nemuno sala pastaraisiais metais sulaukia šimtų tūkstančių lankytojų – tiek dėl čia esančios „Žalgirio“ arenos, baseino ar „Mokslo salos“, tiek ir dėl atnaujintos parko infrastruktūros. Jau greitai čia bus baigtas statyti ir pėsčiųjų tiltas, sujungsiantis salą su Žemąja Freda.
Apart jau tradicinių renginių, kaip Baltijos kelio minėjimo koncertai, Rugsėjo 1-osios šventės, sulaukiama vis daugiau užklausų ir prašymų leisti rengti įvairaus pobūdžio renginius šioje teritorijoje.
Paskaičiuota, jog apžvalgos ratai prailgina atvykusių turistų viešnagės laiką mieste iki dviejų valandų. Ilgiau mieste užsibuvę turistai palieka daugiau pinigų Kauno kavinėse, restoranuose, viešbučiuose bei muziejuose.
Veiklos pelningumo analizė rodo, kad apžvalgos rato veikla bus ne tik atsiperkanti, bet ir generuojanti pelną, kuris ateityje būtų reinvestuojamas į Kauno patrauklumo didinimą. Be to, net ir būdamas pakankamai aukštas, šis kilnojamas statinys neužgoš kitų ikoninių Kauno statinių, tokių kaip Prisikėlimo bažnyčia, ir netaps dominuojančiu mieste.
Vienu metu – kone 200 žmonių
Apžvalgos ratas turės 32 uždaras kondicionuojamas ir šildomas gondolas, pritaikytas naudoti visais metų laikais. Vienu metu ratu pramogauti galės iki 192 žmonių.
Olandijos kompanijos „SkyView Creation B.V.“ pagamintas įrenginys yra lengvai išrenkamas ir perkeliamas, todėl nedarys jokio ilgalaikio ar negrįžtamo poveikio Nemuno salos kraštovaizdžiui ar parko infrastruktūrai.
Suaugusiems bilietas kainuos 12 eurų, o vaikams nuo 4 iki 15 metų, studentams, senjorams ir neįgaliesiems – 8 Eur. Vaikams iki 4 metų ir neįgaliuosius lydintiems asmenims pramoga bus nemokama.
Šeimos bilietas (2 suaugusieji ir 2 vaikai) kainuos 35 Eur, o su trimis vaikais – 39 Eur. VIP kabina vienam ar dviem asmenims su gėrimu: 50 Eur.
Preliminariai apžvalgos rato montavimo darbai numatyti rugsėjį.
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