Apžvalgos ratas Kaune nesustoja suktis: kiek lankytojų pritraukė per pirmąjį savaitgalį?

„Beveik 4 tūkst. lankytojų per pirmąjį savaitgalį. Vos per kelias dienas nuo apžvalgos rato atidarymo jis sulaukė didžiulio susidomėjimo. Norinčių pasigrožėti Kauno vaizdais buvo tiek daug, kad kai kuriems teko ir palaukti eilėse“, – paskelbė Kauno miesto savivaldybė.
„Dėkojame už kantrybę ir pranešame, kad netrukus bilietus bus galima įsigyti ir internetu“, – pridūrė miesto atstovai.
Apžvalgos ratas supa lankytojus 15 min. Priklausomai nuo žmonių skaičiaus, skiriasi ir kiek ratų galima pasisupti. Skaičiuojama, kad standartiškai per šį laiką bus galima apsukti apie tris ratus, bet jei nedidelis užimtumas – ir septynis.
Pakilus į viršų atsiveria Nemuno upės vaga, iš paukščio skrydžio „Mokslo sala“. Taip pat žvilgsnis krypsta į Senamiesčio bokštus. Tiesa, jie kiek tolėliau, bet ryškiausi istorinio Kauno akcentai vis tiek matosi. Taip pat galima peržvelgti kitoje Nemuno pusėje statomą „Nemunaičių“ kvartalą, „Kauno grūdų“ pastatų kompleksą. Centrinėje miesto dalyje matyti Karaliaus Mindaugo prospektas, Maironio gatvė bei Laisvės alėjos pastatų stogai. Prisikėlimo bažnyčia taip pat tampa gražiu Žaliakalnio akcentu.
Skelbta, kad olandų kompanijos „SkyView Creation B.V.“ sukurtas ratas pritaikytas veikti visais keturiais metų laikais. Visose 32 uždarose gondolose įrengta išmani klimato kontrolės sistema, tad pasidairyti po apylinkes bus jauku ir malonu tiek kaitrią vasaros popietę, tiek krentant pirmosioms rudens dulksnoms ar žiemos snaigėms.
Apžvalgos ratas turi 32 gondolas, vienoje telpa iki šešių žmonių. Standartinis suaugusio asmens bilietas kainuoja 12 eurų, tačiau šeimoms, grupėms, moksleiviams, studentams taikomos nuolaidos. Taip pat siūloma įsigyti VIP bilietą ir Kauną iš aukštai apžvelgti su gėrimo taure.
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