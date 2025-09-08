Atidarytas pirmasis padelio kortas Kauno rajone

Įgyvendinto projekto vertė – 75 tūkst. eurų. Savivaldybė dar papildomai skyrė lėšų prieigoms sutvarkyti – nutiesti takai prisidės prie kasdienio patogumo ir sukurs jaukesnę aplinką.
„Mastaičiai šiandien tampa tikru sporto centru. Čia įsikūrė ne tik baseinas, ugdymo įstaigos, sporto erdvės, bet ir vyksta gražios jūsų iniciatyvos. Galime pasidžiaugti – šis padelio kortas yra pirmasis Kauno rajone. Esate pavyzdys bendruomenėms, kad ne žodžiais, o realiais darbais puošiame savo kraštą. Ir tai gali daryti kiekvienas“, – atidarymo šventėje kalbėjo Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.
Meras taip pat dėkojo idėjos autorei Vilmai Snapkauskienei už atkaklų ir nuolatinį darbą bendruomenės labui.
Šventės metu gražius pasirodymus dovanojo Garliavos gimnastikos studijos „Siksta“ šokėjos. Padelio žaidimo subtilybes pristatė Lietuvos rinktinės narys, čempionas Simonas Žukauskas, o pirmuosius smūgius aikštyne su juo išbandė vicemeras Laurynas Dilys.
Mastaičių bendruomenė – viena aktyviausių Dalyvaujamojo biudžeto projekte. Be šiandien atidarytos padelio aikštelės, čia laimėjo dar dvi gyventojų idėjos. Praėjusiais metais parke buvo pastatytos „Corten“ plieno sienelės vietos tautodailininkės Jurgitos Zinkienės karpinių iš popieriaus motyvais. O dar šiemet planuojama įgyvendinti 2025 m. laimėjusią idėją „Aktyvūs Alšėnai“ (autorė Rita Jolanta Žilėnienė), tad parke bus atnaujinta vaikų žaidimų aikštelė ir treniruokliai.
Tai jau 16-oji įgyvendinta Dalyvaujamojo biudžeto idėja Kauno rajone per penkerius šios programos metus ir trečioji šiemet – gegužę ir birželį buvo atidarytos vaikų žaidimų aikštelės Raudondvaryje ir Neveronyse. Iš viso per penkerius metus projektui buvo pateikta net 114 idėjų, iš kurių gyventojų balsais atrinktos 23 idėjos beveik už 1,5 mln. eurų.
